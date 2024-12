Nur dieses Wochenende: Netto verschenkt quasi eine Kaffeemaschine

Netto möchte dir den zweiten Advent scheinbar so richtig versüßen! Nur dieses Wochenende kannst du dir hier nicht nur 66 Prozent Rabatt auf die besondere CoffeeB Kaffeemaschine sichern (hier geht’s zum Test). Zusätzlich bekommst du auch noch kostenlose Kapseln sowie einen Gutschein obendrauf. Rechnerisch landest du so bei Kosten von 0 Euro! Wie das geht und was die Maschine kann, erfährst du hier.

Das macht die CoffeeB Kaffeemaschine besonders

Dir ist Nachhaltigkeit mindestens genauso wichtig wie leckerer Kaffee? Dann ist die CoffeeB Maschine des Herstellers Café Royal genau das Richtige für dich. Mit dem besonderen Coffee Ball-System wird Nachhaltigkeit hier nämlich großgeschrieben. Ganz simpel erklärt, werden hierbei statt der herkömmlichen Kaffeepads, welche für viel Plastikmüll sorgen, spezielle Kaffeekugeln benutzt. Und diese sind biologisch abbaubar und können daher einfach im Biomüll entsorgt werden. Die Zubereitung ist dabei genauso unkompliziert wie bei einer Padmaschine – du musst beim Genießen deines Kaffees aber kein schlechtes Gewissen haben.

Das Prinzip ist umweltschonend wie genial. Gleichzeitig stimmt aber auch der Geschmack zum Glück voll. In unserem Testbericht waren wir von den verschiedenen Geschmackssorten der Kaffeekugeln sowie dem aufgebrühten Wachmacher rundum überzeugt. Auch die Bedienung, das Design und das Preis-Leistungsverhältnis wissen zu überzeugen – insbesondere mit Blick auf das aktuelle Angebot bei Netto.

Und jetzt gibt’s den Brüher bei Netto geschenkt?!

Eins vorweg: Selbstverständlich gibt’s hier nichts zu 100 Prozent umsonst. Über die verschiedenen Rabatte, Boni und Co. landest du schlussendlich aber tatsächlich bei Kosten in Höhe von rechnerisch 0 Euro. So verpasst Netto der CoffeeB Kaffeemaschine zunächst einen Rabatt von 66 Prozent. Dadurch stehen 33 Euro auf dem Preisschild. Beim Kauf erhältst du zusätzlich vier Packungen Coffee Balls (je eine Packung der Sorten Lungo Forte, Lungo, Lungo Crema, Espresso Supremo) im Gesamtwert von ca. 13 Euro kostenlos dazu. Wer seine neue Maschine dann noch auf dieser Aktionsseite registriert, bekommt über die Netto-App einen digitalen 20-Euro-Coupon.

Unterm Strich zahlst du also rechnerisch keinen einzigen Cent für die Maschine – auch wenn natürlich zunächst 33 Euro von deinem Konto abgebucht werden. Zu diesem Preis können wir dir die CoffeeB Kaffeemaschine wirklich nur wärmstens ans Herz legen.

Einen Haken gibt’s allerdings doch: Das Angebot gilt nur dieses Wochenende, am 7. und 8. Dezember. Viel Zeit zum Zuschlagen bleibt also nicht. Wer Interesse hat und ohne Gewissensbisse leckeren Kaffee per Knopfdruck genießen möchte, sollte sich also unbedingt beeilen und schnell zugreifen.