Hype-Eismaschinen im Sale: Jetzt zugreifen und bis zu 41 Prozent sparen

Auf TikTok oder Instagram bist du bestimmt schon einmal über sie gestolpert: Die Ninja CREAMi Eismaschinen. Das Trendprodukt gibt es gerade auf verschiedenen Plattformen zu absoluten Bestpreisen. Normalerweise schlägt die Deluxeversion der Maschine mit 259,99 Euro zu Buche. Auf eBay bekommst du sie dank des Codes POWEREBAY9 aktuell aber schon für nur rund 199 Euro.

Wenn dir die Standardversion ausreicht, kommst du im Vergleich sogar billiger weg. Ohne Rabatt verlangt Ninja für die klassische CREAMi 229,99 Euro. Momentan gibt es auf Amazon allerdings satte 41 Prozent Rabatt, sodass du nur 134,99 Euro zahlst. Wir stellen dir beide Modelle genauer vor und zeigen, welches Gerät sich für dich lohnen könnte.

Welche Eismaschine möchtest du?

Im Lieferumfang beider Maschinen sind drei Behälter für deine Eiskreationen enthalten. In der Standardversion haben diese Container ein Volumen von je 460 ml. Bei der teureren Variante bekommst du Behälter mit einem Volumen von jeweils 709 ml. Die Gefäße kannst du einzeln nachkaufen und sie sind spülmaschinenfest. Ninja packt dir obendrein ein Rezeptheft zu den Eismaschinen. Sollten dir einmal die Ideen ausgehen, kannst du darin nach neuer Inspiration stöbern.

Beide Modelle bieten dir obendrein eine Vielzahl an Kreationsmöglichkeiten. Mit den sieben voreingestellten Programmen der normalen CREAMi kannst du nicht nur Eis, sondern unter anderem auch Milchshakes, Smoothiebowls oder Sorbets herstellen. In der Deluxeversion hat Ninja das Kontingent noch um drei weitere Programme erweitert. Mit dieser kannst du zusätzlich Slushies, Frozen Joghurts oder Frappés kreieren. Außerdem hast du bei der CREAMi Deluxe die Möglichkeit, zwei verschiedene Sorten direkt in einem Behälter anzurühren und so eine individuelle Geschmacksrichtung zu erschaffen. Verschiedene Extras wie Nüsse oder Keksstückchen können hingegen bei beiden Versionen in die Eiscreme eingerührt werden.

Mit der Ninja Eismaschine kannst du verschiedene kühle Kreationen zaubern

Wenn du eine eher kleine Küche hast, kann die Größe der Eismaschine ebenfalls ein ausschlaggebender Punkt für deine Kaufentscheidung sein. Die Deluxe ist mit einer Länge von 30,5 cm, einer Höhe von 42,39 cm und einer Breite von 21,38 cm etwas größer als die Standardversion (27 x 40,5 x 16,5 cm).

Nutzerinnen und Nutzer der CREAMis sind begeistert und hinterlassen auf Amazon viele positive Bewertungen. Besonders Menschen, die auf eine kalorienbewusste Ernährung achten, loben die Möglichkeit, mit den Geräten kalorienreduzierte Leckereien herzustellen. Einzig die Lautstärke, die beim Mixen und Zerkleinern der Zutaten entsteht, bemängeln manche.

Lohnt sich die Investition in die Ninja CREAMi?

Wenn du erst einmal testen möchtest, ob die Eismaschine etwas für dich ist, empfehle ich dir die billigere Version. In puncto Funktionalität hat sie zwar etwas weniger zu bieten als die Deluxe-Variante, für den Anfang und insbesondere für leckeres, selbstgemachtes Eis sind die Programme aber vollkommen ausreichend. Die Standardversion ist auf Amazon nicht umsonst ein absoluter Bestseller und wurde über 10.000 Mal im letzten Monat gekauft. Jetzt kostet sie hier nur noch 134,99 Euro – du sparst somit satte 41 Prozent. Günstiger gibt’s die Eismaschine derzeit bei keinem anderen Händler und generell war das Gerät zuvor sogar noch nie günstiger.

Wenn du jedoch eine totale Naschkatze bist und von Eis in unterschiedlichsten Darreichungsformen gar nicht genug bekommen kannst, lohnt sich vermutlich die Investition in die Ninja CREAMi Deluxe. Bei Amazon kostet diese aktuell 199,99 Euro, bei eBay geht’s mit Rabattcode POWEREBAY9 aber noch günstiger. Hier stehen dann nämlich nur noch 199,29 Euro auf der Rechnung.

Mit dem Code POWEREBAY9 kostet das Deluxe-Modell keine 200 Euro mehr

Falls du dir den Spätsommer noch mit selbst gemachten Leckereien versüßen willst, musst du jetzt schnell sein. Denn im Gegensatz zu deinem Eis sind die Preise nicht eingefroren und wir haben keine Informationen darüber, wie lange die Angebote noch gelten.