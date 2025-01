Miele, Bosch und Co.: MediaMarkt reduziert Top-Marken im Winterschlussverkauf

Du hast genug vom Winter? MediaMarkt auch. Deshalb schmeißt der Händler aktuell unzählige Produkte mit ordentlichen Rabatten aus dem Lager. Doch aufgepasst: Der „Wahnsinns-Schnell-Verkauf“, MediaMarkt schreibt hier kurzerhand vom WSV, gilt nur bis zum 27. Januar. Dann ist die Aktion vorbei und die besten Schnäppchen können wie immer auch schon vorher ausverkauft sein. Wir haben uns deshalb bereits jetzt durch die Angebote geklickt und stellen dir einmal unsere Highlights vor. Mit dabei sind bekannte Marken wie Miele und Bosch.

Du möchtest selbst durch die Rabatte stöbern? Dann hier entlang.

MediaMarkt sorgt für die perfekte Verbindung bei dir Zuhause

Du wünschst dir eine lückenlose und vor allem schnelle WLAN-Verbindung in deiner Wohnung? Alles, was du dafür brauchst, ist der AVM Fritz!Box 7690 Router. Er liefert dir dank Wi-Fi 7 Übertragungsraten von bis zu 7.136 MBit/s. Dabei kann er Daten gleichzeitig über das 2,5 GHz und 5-GHz-Frequenzband senden und empfangen. Smarthome-Geräte kannst du ganz einfach hinzufügen und zentral über die passende App steuern.

Er kostet dich im WSV 269 Euro. Das ist der gängige Preis für das Gerät. Bei MediaMarkt kannst du dir jetzt allerdings noch einen 30-Euro-Coupon sichern, sodass du letztlich nur 239 Euro zahlst. Das ist der aktuell beste Preis im ganzen Netz. MediaMarkt schrammt damit außerdem nur knapp am absoluten Tiefstpreis von rund 237 Euro vorbei.

Du möchtest nicht gleich einen neuen Router, sondern dein bestehendes Netz verstärken? Dann sind vielleicht diese Fritz! WLAN-Repeater etwas für dich. Das Modell 1200 AX ist ein Mesh-Repeater und greift auf Wi-Fi 6 zurück. So sorgt er für eine gute Internetverbindung bis unters Dach.

Bei MediaMarkt erhältst du gerade einen Doppelpack für 139 Euro. Normalerweise stehen hier 190 Euro auf der Rechnung (Preisvergleich). Du brauchst nur einen einzelnen Repeater? Dann kostet er dich 87,99 Euro. Echte Sparfüchse schlagen also trotzdem beim Doppelpack zu und teilen sich den Kaufpreis mit Freunden oder der Familie.

Haushalt leicht gemacht mit diesen Deals

Auch in der Kategorie Haushalt muss sich der Winterschlussverkauf von MediaMarkt nicht verstecken. Wir haben nämlich ein echt gutes Angebot für eine Bosch-Waschmaschine gefunden. Das Modell mit einem Fassungsvermögen von 10 Kilogramm hat die optimale Größe für Familien. Aber auch Menschen, die nur selten, dafür dann gleich richtig große Mengen auf einmal waschen, sollten jetzt die Lauscher spitzen.

Der Frontlader besitzt die Energieeffizienzklasse A und verfügt über 14 verschiedene Waschprogramme. Darunter auch eine Fleckenautomatik, die selbst hartnäckige Flecken loswird. Cool ist außerdem, dass die Maschine automatisch die richtige Menge an Waschmittel und Wasser vor jedem Waschgang dosiert. Eigentlich hängt hier ein Preisschild von 1.269 Euro dran. Bis zum 27. Januar gehört die Waschmaschine schon für 659 Euro dir. Inklusive Versandkosten von 39,99 Euro zahlst du jetzt also 698,99 Euro, was dem aktuellen Bestpreis im ganzen Netz entspricht.

Während die Waschmaschine läuft, hast du fix Zeit, um die Wohnung zu saugen? Der Miele S 8360 PowerLine Staubsauger geht dir zur Hand. Mit einer Leistung von 890 Watt und einem Bewegungsradius von zwölf Metern hast du im Nu die ganze Bude von Staub und Krümeln befreit. Im Lieferumfang ist neben dem Staubsauger auch noch eine Polster- und eine Fugendüse enthalten.

Für den Sauger verlangt MediaMarkt normalerweise 279,99 Euro. Der Preis rauscht jetzt im WSV auf 199 Euro runter und damit liefert der Händler schon wieder einen Bestpreis-Kracher.

Weitere Schnäppchen, die einen Blick wert sind

Natürlich gibt es bei MediaMarkt noch jede Menge weitere Deals, die noch bis zum 27. Januar laufen und du dir nicht entgehen lassen solltest. Wir stellen dir abschließend noch unsere Top 5 vor.