Für Tiefstpreise muss man nicht bis zum Black Friday warten. Das beweist aktuell zumindest MediaMarkt mit der frisch gestarteten Mehrwertsteuer-Aktion. Hier wird fast das gesamte Sortiment mit dem gängigen MwSt.-Rabatt in Höhe von 15,966 Prozent verkauft. Alle Details zu der Aktion haben wir dir bereits in diesem Artikel zusammengefasst. Hier widmen wir uns hingegen den sieben besten Angeboten, die du auf keinen Fall verpassen solltest. Mit dabei sind unter anderem ein 4K-Fernseher, ein Top-Smartphone, eine Spielekonsole und einiges mehr. Wer Schnäppchen für unter 100 Euro sucht, für den haben wir am Ende auch noch ein paar Empfehlungen.

Unsere Top 7 auf einen Blick

Preis-Check: Darum sind diese Angebote echte Schnäppchen

Alle oben vorgestellten Deals sind selbstverständlich aktuelle Bestpreise und daher auf jeden Fall eine Empfehlung wert. Einige Angebote stechen aber dennoch hervor, weshalb wir noch kurz im Detail auf sie eingehen.

Da wäre etwa direkt das Angebot zum Pixel 8 Pro. Ja, mit dem Pixel 9 hat Google mittlerweile einen Nachfolger auf den Markt gebracht. Das 8 Pro ist aber dennoch weiterhin ein Top-Handy, welches bei uns im Test mit 4,5 von 5 Sternen hervorragend abschneiden konnte. Ein großer Vorteil neben der exzellenten Technik ist dabei ebenfalls der lange Update-Support, wodurch das Google Pixel 8 Pro auch langfristig eine gute Wahl bleibt. Und dann wäre da noch der Preis: MediaMarkt sorgt dank des Mehrwertsteuer-Rabatts nämlich kurzerhand für einen neuen Tiefstpreis von rund 587 Euro – günstiger war das Smartphone zuvor also noch nie (zum Preisvergleich)!

→ Google Pixel 8 Pro für 587,40 Euro

Ganz knapp am absoluten Tiefstpreis vorbeischrammt hingegen der Philips 4K-TV. Dieser war zuvor für lediglich einen Tag nochmal knapp 5 Euro günstiger (zum Preisverlauf). Seitdem gab es ihn aber kein einziges Mal so preiswert wie aktuell bei MediaMarkt. Daher: Klare Kaufempfehlung unsererseits!

→ Philips 55 Zoll Ambilight 4K-TV für 503,36 Euro

Eine weitere Kaufempfehlung können wir auch beim Dreame L10s Pro Ultra Heat Saugwischroboter aussprechen. Klar, mit rund 671 Euro ist das Gerät kein kleines Investment. Dafür holst du dir aber auch eine herausragende Komplettlösung für den autonomen Hausputz. 91/100 Punkte bei unserem Test sprechen da eine eindeutige Sprache. Und auch der Preisvergleich und -Verlauf sprechen für sich: Günstiger gab’s das Haushaltsgerät zuvor nämlich noch nie!

→ Dreame L10s Pro Ultra Heat Saugwischroboter für 671,43 Euro

Schnäppchen-Tipps für unter 100 Euro

Der Mehrwertsteuer-Rabatt lohnt sich natürlich besonders bei eher hochpreisigen Anschaffungen. Wem unsere Top 7 dennoch zu teuer ist, für den haben wir zum Abschluss noch ein paar weitere Schnäppchen-Tipps, die garantiert kein allzu großes Loch in den Geldbeutel reißen. Hier kommst du nämlich stets für unter 100 Euro an hochwertige Technik, wie Philips Hue Leuchtstreifen, einen JBL-Lautsprecher oder den beliebten SodaStream.