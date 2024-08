Generell ist bei MediaMarkt der Versand ab 59 Euro Einkaufswert kostenlos. Ausnahme: Das Gerät ist besonders groß und unhandlich oder deutlich schwerer. Dann fallen wieder Extra-Kosten an. Je nach Umfang des Service sind es 30 bis 40 Euro, die du bei einem Fernseher ab 50 Zoll oder einer Waschmaschine für Transport und Anlieferung drauflegen musst. Normalerweise.

Noch eine Woche: MediaMarkt ändert die Lieferbedingungen

Jetzt fallen allerdings gar keine Lieferkosten bei der Großgeräte-Option „Standardlieferung“ an. Allerdings auch nur (noch) für eine Woche. Bis zum 26. August verzichtet MediaMarkt auf die Kostenposition beim Kauf von großen Fernsehern, Waschmaschinen, Trocknern, Kühlschränken oder einigen Balkonsolaranlagen. Also alles, was nicht in den DHL-Sprinter hinten reinpasst, sondern per Spedition kommen muss.

Das ganze nennt sich „Lieferluxus“ und ist eine altbekannte Aktion von MediaMarkt und Saturn. Im Angebot sind dabei auch Geräte, die deutlich unter der „Großgeräte“-Kategorie einsortiert werden. Und selbst bei denen kannst du profitieren. Nämlich dann, wenn es schnell gehen muss. Generell entfallen die Lieferkosten ebenfalls für günstige Geräte – also jene für unter 59 Euro. Kurzum: Alle Lieferungen ohne Sonderoptionen sind gratis.

Cool: Auch Uber-Lieferung in 90 Minuten kostenlos

Im Frühjahr startete MediaMarkt mit der „Sofortlieferung per Uber in 90 Minuten“ eine neue Liefermethode für städtische Regionen mit Filialen im Umkreis. Das klappt für alle kleineren Geräte überraschend gut, wie unser Test an mehreren Standorten zeigte. Die Option kostet üblicherweise 4,99 Euro und ist ebenfalls gerade kostenlos während der „Lieferluxus“-Aktion. Wer also schnell ein neues Küchenkleingerät oder ein PS5-Spiel als Disc-Version – oder gar die ganze Konsole – braucht, findet hier in kurzer Zeit sein Glück und ist unabhängig vom Paketdienst der kommenden Tage.

Lieferluxus mit Top-Marken wie Miele, LG, Bosch oder Samsung

Ein paar Perlen der Angebote stellen wir dir hier vor. So gibt es unter anderem einen Wärmepumpentrockner der deutschen Firma Miele im Angebot. Das Gerät soll besonders energiesparsam sein, wiegt schlappe 56 Kilogramm und wird dir eben kostenlos geliefert. Wichtig: Anschließen und Installieren kostet – sofern du es wünscht – weiterhin extra. Der Miele TCA230WP Wärmepumpentrockner selbst kostet 799 Euro. Dank der Gratis-Lieferung ist das der Bestpreis. Mehr noch: Günstiger war der Trockner des Gütersloher Herstellers online sogar noch nie (auf die als Tiefstpreis angegebenen 777 Euro kommen Lieferkosten, die die Preise auf weit jenseits der 800 Euro ansteigen lassen).

Satte 300 Euro gegenüber dem UVP sparst du gerade beim Kauf eines Philips-Fernsehers mit dem Hingucker-Feature Ambilight. Der 55 Zoll Flatscreen mit eingebauten Leucht-Rändern, die für grandiose Atmosphäre rund um den TV sorgen, kostet so nur noch 599 Euro. Lieferung kostenlos. Stehst du eher auf Samsung-Fernseher – dann natürlich ohne Ambilight ab Werk – gibt es ein Gerät der Crystal-TV-Serie aus dem aktuellen Modelljahr für 555 Euro.

Zusätzlich zu den Preisrabatten bietet MediaMarkt außerdem noch die 0-Prozent-Finanzierung mit 10 Monatsraten für die Produkte an. Das streckt die Kosten und macht das Kopfrechnen direkt einfacher, wenn statt normalerweise 12 nun 10 Monate lang abgestottert wird.

Lego Technic am selben Tag geliefert – und 33 Prozent günstiger

Lego-Technic-Fans kommen mit diesen Angeboten auf ihre Kosten. Auf ausgewählte Sets – darunter auch eins von Lego Star Wars – gibt’s 33 Prozent Rabatt. Dadurch kostet die Setnummer Lego Technic 42165, eine Nachbildung von Lewis Hamiltons Mercedes AMG F1 Boliden, nur noch 18 Euro. Dort, wo verfügbar, kostet er dank Uber-Lieferung in bis zu anderthalb Stunden nach Kauf auch wirklich nur diese 18 Euro und kommt am gleichen Tag bei dir an. In dem Fall ist die Versandkostenfreiheit sogar doppelt interessant. Denn auch, wenn die Uber-Option bei dir nicht zur Verfügung steht, wird das Gerät kostenlos zu dir geliefert – obwohl günstiger als 59 Euro.

Dieses Lego-Technic-Set wird dir in weniger als 90 Minuten kostenlos geliefert.

Kostenfreie Lieferung bei MediaMarkt noch bis 26. August

Die kostenfreie Lieferung – sowohl für Großgeräte als auch für kleine in unter 90 Minuten – gilt aktionsabhängig noch bis zum 26. August. Danach fallen dann wieder die regulären Kosten für den Transport an.

