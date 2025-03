Marken-Saugroboter für unter 300 Euro - inklusive Wischfunktion

Wer nach Feierabend keine Lust hat, noch selbst durch die Wohnung zu saugen und wischen, sollte sich einen guten Saugroboter anschaffen. Und das geht selbst bei bekannten Marken überraschend günstig. So kostet der HomeRun 2000 (XU2100/20) von Philips bei MediaMarkt jetzt keine 300 Euro mehr.

Philips Saugroboter mit Wischfunktion & Station

Die Vorteile eines Saugroboters liegen auf der Hand: Statt selbst saugen und wischen zu müssen, erledigt der kleine Roboter die beiden Haushaltsaufgaben vollständig autonom für dich. Anschließend wird eigenständig die Station angesteuert, wo sich die Putzhilfe selbst entleert und den Akku wieder auflädt. Und genau das alles bietet dir der Saugroboter von Philips natürlich ebenso.

Der HomeRun 2000 besitzt dafür eine hohe Saugkraft von maximal 2.700 Pa. Laut Philips sollen so selbst größere Staubkörner und sogar Tierhaare effektiv aufgesaugt werden. Klebrigen Schmutz bekämpft der Putzteufel hingegen mit seiner Wischfunktion und dank dem LDS-Radarnavigationssystem bewegt sich der Saugroboter beim täglichen Putzen effektiv durch die Wohnung. Dabei soll er bis zu 130 Minuten am Stück saugen können, wodurch sich wohl bis zu 120 m² in einem Rutsch reinigen lassen können.

Dank den No-Mop-Zonen werden deine Teppiche nicht Nass

Ist der Akku einmal leer oder die Putzfahrt abgeschlossen, steuert der Roboter die im Lieferumfang enthaltene Ladestation eigenständig an. Dort landet der Schmutz dann im 3-Liter-Staubbehälter der Station, welchen du nur rund alle zwei Monate entleeren musst. Extras, wie die übersichtliche App samt Tutorials und nützlichen Funktionen, runden das gute Gesamtpaket ab. Hingegen schade: Eine automatische Teppicherkennung gibt’s leider nicht. Über die App lassen sich jedoch immerhin No-Mop-Zonen einrichten, sodass Teppiche beim Wischen vermieden werden können.

Keine 300 Euro: Der Saugroboter wird zum Preis-Tipp!

Und dann wäre da natürlich noch der bereits angesprochene Preis. MediaMarkt reduziert den Saugroboter derzeit um 25 Prozent, wodurch du statt fast 400 nur noch 299 Euro zahlst. Mit Blick auf den Funktionsumfang und die praktischen Features ein fairer Preispunkt, welcher im Netz derzeit ebenfalls von keinem bekannten Marken-Händler unterboten wird (zum Preisvergleich).

Auch Akkusauger und mehr im Philips-Abverkauf bei MediaMarkt

Soll es statt eines Saugroboters doch lieber ein Akkusauger sein? Dann hat MediaMarkt ebenfalls das passende Philips-Angebot in petto. Der Philips Aqua Plus (XC8055/01) kostet dank satten 36 Prozent Rabatt jetzt nämlich nur noch 379 Euro. Damit sorgt MediaMarkt für den derzeit besten Preis im Netz.

Zudem liegt man preislich in etwa auf der Höhe von derzeit rabattierten Dyson-Geräten. Der Vorteil hier: Der Philips-Sauger kann obendrein auch wischen! Dadurch erledigst du zwei lästige Aufgaben in einem, was Zeit und Mühe spart. Apropos Zeit: Mit einer Akkulaufzeit von bis zu 80 Minuten bekommst du locker sogar größere Wohnungen in einem Rutsch gereinigt. Selbst der Turbo, mit dem du leistungstechnisch das Maximum herausholst, soll bis zu 30 Minuten durchhalten – eine echte Besonderheit bei Akkusaugern.

Sowohl der Saugroboter als auch der Akkusauger sind dabei übrigens Teil der sogenannten Philips Frühlings-Deals von MediaMarkt. Diese laufen noch bis zum 24. März und beinhalten neben den preiswerten Putzlösungen unter anderem ebenso einen Philips Airfryer (50 Prozent Rabatt) sowie einen Kaffeevollautomaten der Marke (17 Prozent Rabatt). Ein Blick auf die Aktionsseite lohnt sich also auf jeden Fall.

Der Deal-Newsletter von inside digital: Jede Woche die besten Angebote per Mail bekommen – kostenlos! Die neuesten Produkte, die besten Deals und alles zum Thema Schnäppchen: Unser Deal-Newsletter liefern dir das Beste von inside digital in deine Inbox. inside digital DEALS Die besten Technik-Deals auf einen Blick – so sparst du clever! Jetzt anmelden Ich bin damit einverstanden, dass mir die beebuzz media GmbH, Kölnstraße 50, 50321 Brühl („inside digital”), regelmäßig News zu den oben ausgewählten Themenbereichen per E-Mail zusendet. Ich bin außerdem damit einverstanden, dass inside digital die Nutzung des Newsletters analysiert sowie zur Personalisierung ihrer Inhalte und Angebote verwendet. Meine Einwilligung ist jederzeit widerrufbar. dass mir die beebuzz media GmbH, Kölnstraße 50, 50321 Brühl („inside digital”), regelmäßig News zu den oben ausgewählten Themenbereichen per E-Mail zusendet. Ich bin außerdem damit einverstanden, dass inside digital die Nutzung des Newsletters analysiert sowie zur Personalisierung ihrer Inhalte und Angebote verwendet. Meine Einwilligung ist jederzeit widerrufbar. Weitere Informationen zur Verarbeitung Ihrer Daten sowie insbesondere zur E-Mail-Nutzung.