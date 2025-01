Keine 100 Euro: Aldi verkauft Spitzen-Smartphone zum Schleuderpreis

Nicht alle Menschen brauchen bei ihrem Handy Spitzentechnologie in jedem Bereich. Wer vor allem mit Whatsapp schreibt, Zugverbindungen überprüft oder Musik hört, ist auch mit einem günstigeren Gerät gut bedient. Bemerkenswert am Motorola Moto G34 ist jedoch, dass es Funktionen bietet, die üblicherweise eher in teureren Smartphones zu finden sind. Werfen wir einen Blick auf das Angebot von Aldi.

Das kann ein Handy für unter 100 Euro

Im Angebot bei Aldi ist das Motorola Moto G34. Optisch gefällt mir das Smartphone tatsächlich ziemlich gut und sieht gar nicht unbedingt wie ein Budget-Handy aus. Die mattschwarze Rückseite macht echt was her. Auf der Vorderseite ist zudem ein 6,53-Zoll-Display Display verbaut, das mit 1.600 × 720 Pixeln auflöst. Erstaunlich für den Preis ist: Die Bildwiederholfrequenz des Bildschirms beträgt hohe 120 Hz. Dadurch sehen Bewegungen besonders flüssig aus.

Das ist aber noch nicht alles. Auch die Hauptkamera punktet mit einer 50-MP-Auflösung, wodurch du gestochen scharfe Bilder knipsen kannst. Allerdings solltest du keinesfalls eine Bildqualität wie bei modernen Flaggschiffen erwarten. Insbesondere bei schlechten Lichtverhältnissen soll die Kamera etwa schnell an ihre Grenzen kommen. Für Schnappschüsse reicht sie aber allemal. Selfies knipst du zudem mit bis zu 16 MP.

Abstriche musst du hingegen beim Prozessor machen, der definitiv nicht zu den schnellsten auf dem Markt gehört. Aber auch hier gilt: Mit den meisten alltäglichen Aufgaben sollte der Snapdragon 695 (inkl. 5G-Modem) zurechtkommen. Begleitet wird er von 4 GB Arbeitsspeicher, was zugegebenermaßen ebenfalls nicht gerade viel ist. Dafür punktet das Motorola hingegen in den Bereichen Akku und Speicherkapazität. Denn der 5.000-mAh-Akku sollte dich gut durch ein bis zwei Tage bringen. Der interne Speicherplatz des Moto G34 liegt zwar nur bei 128 GB, ein Vorteil vieler Budget-Smartphones ist jedoch, dass der Speicherplatz noch per microSD-Karte erweiterbar ist. Und so ist es auch hier: Per Speicherkarte lässt sich der Speicherplatz um bis zu 1 TB erweitern. 5G-fähig und daher durchaus zukunftsfähig ist das Handy ebenfalls.

40 Prozent Rabatt bei Aldi – doch ein Angebot ist noch besser

Aldi verkauft das Motorola Moto G34 gerade 40 Prozent günstiger und will so nur noch 99,99 statt 169 Euro (UVP) dafür haben. Ein Aldi Talk Starter-Set mit 10 Euro Startguthaben bekommst du ebenfalls dazu. Hinzu kommen allerdings noch 5,95 Euro Versandkosten, wodurch es insgesamt nicht mehr das beste Angebot im Netz ist.

Moto G34 bei Aldi im Angebot

Denn bei MediaMarkt zahlst du im Zuge der aktuell laufenden WSV-Aktion nur 99 Euro und bekommst das Gerät kostenfrei geliefert. Dadurch machst du hier grundsätzlich den besseren Deal – es sei denn, du kannst das Aldi Talk Startguthaben gut gebrauchen, da du etwa noch keinen passenden Handytarif hast.

Viele weitere coole Deals gibt es bei der WSV-Aktion von MediaMarkt zu entdecken. Eine Übersicht haben wir dir in diesem Artikel zusammengestellt.