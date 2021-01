Neuer Deal beim Internet-Security-Primus Kaspersky: Der Abo-Dienst „Kaspersky Total Security“ ist aktuell im Sonderangebot. Im Detail gibt es 25 Prozent Rabatt auf den Preis, der je nach Anzahl der zu schützenden Geräte und je nach Länge der Laufzeit variiert.

Die Security-Software ist umfassend und kann per App auf Windows, Mac, iPhone und iPad sowie Android-Smartphones und –Tablets installiert werden.

Die minimale Ersparnis liegt bei rund 12 Euro, im größten Paket beläuft sich der Rabatt auf 42 Euro. Die weniger umfänglichen Abos „Anti-Virus“ und die normale „Internet Security“ sind nicht reduziert.

Übrigens: Auch bei Amazon sind Kaspersky-Abos immer wieder reduziert. Aktuell gibt es das Total-Security-Abo für 1 Jahr und 3 Geräte für 44,95 Euro. Für den Moment also günstiger als bei Kaspersky selbst.

Beliebter Online-Schutz im Angebot: Je länger, desto günstiger

Durch die 25-Prozent-Aktion sinken die Preise auf 37,46 Euro für den kleinsten Plan – 1 Gerät für 1 Jahr – bis zu 127,46 Euro – dann für 5 Geräte und 2 Jahre. Da der Rabatt relativ ist und immer 25 Prozent beträgt ist die Einzel-Ersparnis höher, je mehr Laufzeit ins Abo integriert wird. Der angezeigte Preis gilt übrigens im Voraus für die vereinbarte Laufzeit, es ist keine Monatsgebühr.

Wenn du Kaspersky Total Security online bestellst, kannst du dir die Software direkt herunterladen und per Lizenzcode freischalten, es wird dir also keine DVD oder ein Code in einer Box zugeschickt, der Schutz kann am selben Tag aktiviert werden.

Das steckt in der Kaspersky Security Cloud

Der Premium-Schutz Kaspersky Total Security gilt als die beliebteste Sicherheitslösung für Privatanwender. Die Software deckt mit zahlreichen Technologien die meisten Risiken im Netz ab. Die Lösung reicht vom Virenschutz auf allen Geräten über einen Schutz vor Webcam-Zugriffen bis hin zum VPN-Schutz.

Auch ein Passwort-Manager, eine Extra-Verschlüsselung für Online-Zahlungen und ein eigener Kids-Bereich gehören zur Ausstattung des Total-Security-Pakets. Ein Sicherungstool für Gerätewechsel oder für plötzlichen Verlust – ob durch Unfall oder Diebstahl – gehört mit zum Programm.

Diese Preise gelten im Rahmen der aktuellen Angebotsaktion:

1 Gerät, 1 Jahr – 37,46 Euro (statt 49,95 Euro)

37,46 Euro (statt 49,95 Euro) 3 Geräte, 1 Jahr – 52,46 Euro (statt 69,95 Euro)

5 Geräte, 1 Jahr – 74,96 Euro (statt 99,95 Euro)

1 Gerät, 2 Jahre – 67,46 Euro (statt 89,95 Euro)

3 Geräte, 2 Jahre – 93,71 Euro (statt 124,95 Euro)

5 Geräte, 2 Jahre – 127,46 Euro (statt 169,95 Euro)

→ Hier geht es zu den Kasperksy-Angeboten

Unser Tipp für Einsteiger: Das Paket für 1 Jahr und 3 oder 5 Geräte – je nachdem wie hoch der Bedarf ist. Warum nur 1 Jahr? Das Angebot mit den 25 Prozent Rabatt ist aktuell gut und empfehlenswert. Zum Jahresende gibt es aber erfahrungsgemäß auch Deals mit 50 Prozent Rabatt. Wer am Ball bleibt und überzeugt ist, kann für das zweite Jahr also ein entsprechendes Angebot nutzen und bleibt online geschützt.

Wie oben erwähnt gibt es das Abo für 1 Jahr und 3 Geräte bei Amazon derzeit sogar zum günstigeren Preis.

Affiliate-Link: inside digital erhält eine kleine Provision, wenn du über den markierten Link einkaufst. Den Preis für das Produkt beeinflusst dies nicht. Die Einnahmen tragen dazu bei, dir unseren hochwertigen Journalismus kostenfrei anbieten zu können.