Jetzt kostenlos: So bekommst du das Rauchfrei-Set gratis

Laut einer Untersuchung des Statistischen Bundesamt (Destatis) aus dem Jahr 2021 sind 18,9 Prozent der deutschen Bevölkerung Raucher. Und zwar über sämtliche Alters- und Geschlechtsgruppen hinweg. Andere Statistiken, wie die von Eurostat, des Statistischen Amts der Europäischen Union, nennen sogar deutlich höhere Zahlen. Dabei ist längst kein Geheimnis mehr, dass Rauchen – insbesondere bei erhöhtem Konsum – schlimme oder gar fatale Folgen für die Gesundheit haben kann. Unter anderem begünstigt es Infektionskrankheiten, führt zu chronischem Husten und fördert Lungenerkrankungen. Ferner schädigt Rauschen das Herz-Kreislauf-System, was zu Herzinfarkten und Schlaganfällen führen kann. Dagegen versucht die Bundesregierung anzukämpfen. Mit abschreckenden Bildern und höheren Steuern; jedoch auch mit Aktionen, wie der folgenden.

Raucher-Startpaket zum Bestellen

„Startpaket zur Unterstützung aufhörwilliger Raucher“. So nennt die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BZgA) ihr Rauchfrei-Bundle. Dieses soll Raucher getreu seinem Namen dabei unterstützen, die gesundheitsschädliche Angewohnheit abzulegen. Zum 579 Gramm schweren Paketumfang gehört eine umfassende Broschüre sowie einen Rauchfrei-Kalender für die ersten 100 Tage. Weiterhin finden sich hier eine Dose mit Pfefferminzpastillen gegen das Rauchverlangen, einen Stressball zur Entspannung und Rauchfrei-Tischaufsteller. Zumindest laut der offiziellen Paketbeschreibung. In einem uns zugeschickten Set waren diese nicht vorhanden.

Das Rauchfrei-Startpaket wird kostenlos verschickt, allerdings ausschließlich innerhalb der Bundesrepublik Deutschland. Andernfalls betragen die Versandkosten 8 Euro. Ferner liegt die maximale Bestellmenge bei einem Paket pro Person. Die Lieferzeit beträgt fünf bis zehn Werktage. Wer ein solches Rauchfrei-Startpaket sein Eigen nennen möchte, sollte jedoch schnell sein. Denn diese sind regelmäßig vergriffen.

Rauchfrei-Paket der Bundesregierung

Wissenswertes zum Bestellprozess

Im Rahmen des Bestellprozesses können Verbraucher das Rauchfrei-Paket wahlweise sowohl nach einer Anmeldung oder aber als Gast bestellen. Eine E-Mail-Adresse muss allerdings in beiden Fällen hinterlegt werden. Denn diese benötigt das System, um den Bestellvorgang rückzubestätigen. Erst dann wird diese weiter bearbeitet. Dazu gewährt das System Verbrauchern 30 Tage Zeit. Nach Ablauf dieser Frist wird die Bestellung automatisch gelöscht. Daher ist es wichtig, den digitalen Posteingang im Anschluss an die Bestellung im Auge zu behalten. Und das gilt auch für den Spam-Ordner. Weiterhin müssen Name und Anschrift angegeben werden. Ist der Bestellprozess abgeschlossen, wird das Rauchfrei-Set per Briefversand verschickt. Das Gesamtpaket legt dabei 609 Gramm auf die Waage.

Passend dazu:

Abseits der Rauchfrei-Kits bietet die BZgA auch eine Reihe an weiteren kostenfreien Give-aways. Dazu gehören ein Organspendeausweis in Form einer Plastikkarte in Scheckkartengröße sowie eine Lebensretter-Scheckkarte. Letztere enthält eine Kurzanleitung für den Notfall und soll als Gedächtnisstütze fungieren.