Galaxy S24 Ultra: Das beste Samsung-Handy mit unbegrenztem Datenvolumen

MediaMarkt hat die „Samsung Deal Days“ eingeläutet und zahlreichen Produkten des beliebten Herstellers ordentliche Rabatte verpasst. Wie zum Beispiel bei diesem spannenden Tablet-Angebot. Gleichzeitig läuft die Samsung-Aktion aber ebenso in der Tarifwelt des Elektronikhändlers, wodurch du dir jetzt das Galaxy S24 Ultra – immerhin das Über-Flaggschiff des Herstellers – mit einem starken Unlimited-Tarif sicherst.

Und obwohl die Kosten auf den ersten Blick vielleicht nicht super gering aussehen, kann sich das Bundle durchaus lohnen. Und wer lieber ein preiswertes Samsung-Bundle sucht, für den haben wir am Ende auch noch zwei weitere Optionen.

→ Direkt zum Angebot!

Unbegrenzt surfen & das Galaxy S24 Ultra sichern

Allem voran ist das Galaxy S24 Ultra natürlich ein echter Blickfang bei diesem Angebot. Das Samsung-Flaggschiff weiß immerhin technisch in so ziemlich jeder Hinsicht zu überzeugen. So lobten wir in unserem Test unter anderem die gute Performance dank des starken Snapdragon-Prozessors und 12 GB RAM, schwärmten vom vielseitigen Kamera-Set-up und wurden ebenso von der äußerst langen Akkulaufzeit überrascht. Hinzu kommen viele weitere Vorteile, wie der gute Update-Support seitens Samsung sowie der integrierte S Pen. Und natürlich weiß auch das 6,8 Zoll große AMOLED-Display mit 120 Hz zu überzeugen. Alle weiteren Infos zum Galaxy S24 Ultra findest du in unserem Datenblatt sowie in unserem ausführlichen Testbericht.

Hinzu kommt bei dem aktuellen Angebot aber natürlich auch noch ein Tarif. Und der ist ebenfalls ein Oberklassen-Produkt, denn der O2 Mobile Unlimited on Demand liefert dir grenzenloses Datenvolumen. Du surfst also ohne Limit – allerdings mit einer kleinen Einschränkung. Dir stehen zunächst nämlich nur 10 GB pro Tag zur Verfügung, du kannst aber ganz easy und komplett kostenfrei immer wieder neues Datenvolumen dazubuchen. Und das Beste: Im Gegensatz zu vielen anderen Unlimited-Tarifen bist du hier mit bis zu 300 Mbit/s auch noch blitzschnell unterwegs. Eine Allnet-Flat für Telefonie und SMS sowie EU-Roaming runden das gute Gesamtpaket ab.

Preis-Check: So rechnet sich das Galaxy S24 Ultra Angebot

Tarif und Smartphone wissen also auf jeden Fall zu überzeugen – doch was kostet der Spaß überhaupt? Monatlich stehen für das Bundle 49,99 Euro auf der Rechnung, was einem Aufpreis von 5 Euro im Vergleich zum aktuellen Preis bei O2 selbst entspricht. Bei MediaMarkt bekommst du aber ja noch das Galaxy S24 Ultra mit dazu, für das du zusätzlich einmalig 149 Euro zahlen musst. Hinzu kommen außerdem noch 39,99 Euro als Anschlusspreis.

Zusammengerechnet ergibt dies über die Mindestvertragslaufzeit von 24 Monaten rund 1.388 Euro. Zum Vergleich: Einzeln im Netz zahlst du für das Galaxy S24 Ultra – mit Ausnahme von eBay- und Amazon-Marketplace-Angeboten – momentan mindestens 931 Euro. Verrechnet man dies und teilt das Ergebnis durch die Vertragslaufzeit, ergibt dies monatliche Effektivkosten von rund 19,03 Euro – was für einen Unlimited-Tarif mit dem Samsung-Flaggschiff schon ziemlich gut ist. Ganz wichtig zu beachten ist jedoch, dass nach Ablauf eben jener Mindestlaufzeit die Monatskosten wieder steigen. Du musst also rechtzeitig wieder kündigen.

Weitere Tarif-Angebote mit Samsung-Hardware

Dir sagt das Unlimited-Bundle eher nicht zu? Kein Problem! Im Rahmen der Samsung Deal Days gibt’s in der MediaMarkt Tarifwelt noch einige weitere interessante Deals. Unsere zwei Tipps lauten: