Galaxy S23 für 49 Euro im Tarif: Sonst kein Aufpreis für Samsungs Top-Smartphone

Wer sich ein absolutes Top-Smartphone möglichst günstig zum Tarif sichern möchte, darf dieses Angebot bei MediaMarkt nicht verpassen. Nur noch bis zum 15. Oktober bekommst du das starke Samsung Galaxy S23 für lediglich 49 Euro zu einem O 2 -Tarif dazu. Das Besondere: Die monatlichen Kosten von 32,99 Euro sind bei dem O 2 Mobile M Tarif identisch zum Einzelpreis beim Netzbetreiber selbst. Für das Galaxy S23 zahlst du abseits des geringen Gerätepreises also keinen Cent extra! Wir stellen dir den Hammer-Deal genauer vor.

Der 25 GB O2-Tarif im Überblick

Werfen wir dafür zunächst einen Blick auf den Tarif zum Galaxy S23. Beim O 2 Mobile M Tarif bekommst du für 32,99 Euro pro Monat 25 GB Datenvolumen zur Verfügung gestellt. On top gibt’s jedes Jahr weitere 5 GB mobile Daten. Gesurft wird zudem mit einer blitzschnellen Geschwindigkeit von bis zu 300 MBit/s im 5G-Netz von O 2 . Egal, ob HD-Streaming, Social Media oder alltägliches Surfen im Netz – nervige Ruckler oder Wartezeiten gehören damit der Vergangenheit an.

Hinzu kommt noch eine Telefon- und SMS-Flat in alle deutschen Netze. EU-Roaming ist ebenfalls inklusive. Neben den monatlichen Grundkosten von 32,99 Euro musst du einmalig weitere 39,99 Euro als Anschlusspreis zahlen.

Tarif-Deal ohne Aufpreis fürs Galaxy S23

Das Besondere an dem Tarif-Angebot zeigt sich jedoch erst im Vergleich zum Einzelpreis. Der O 2 Mobile M Tarif kostet beim Netzbetreiber selbst nämlich ebenfalls nur 32,99 Euro im Monat. Einen Aufpreis fürs Galaxy S23 gibt’s bei dem Angebot also nicht! Dadurch zahlst du wirklich nur 49 Euro, plus 4,95 Euro Versandkosten für das Samsung-Handy als Gerätepreis extra. Ein absolutes Schnäppchen, immerhin besitzt das Smartphone im Netz momentan ein Preisschild von rund 640 Euro oder mehr.

Dies sorgt selbstverständlich ebenfalls für eine beachtliche Ersparnis. Über die Vertragslaufzeit von 24 Monaten fallen bei dem MediaMarkt-Angebot Gesamtkosten in Höhe von 885 Euro an. Holst du dir den O 2 -Tarif und das Galaxy S23 hingegen einzeln, musst du satte 1.471 Euro blechen. Du sparst bei dem Deal also rund 586 Euro!

Galaxy S23: Ein handliches Top-Smartphone mit ordentlich Power

Und für 49 Euro gibt’s mit dem Galaxy S23 ein Smartphone der absoluten Spitzenklasse zum Tarif. Der verbaute Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 Prozessor sorgt in Kombination mit den 8 GB Arbeitsspeicher etwa für eine stets flüssige Nutzererfahrung im Alltag – und das selbst bei mehreren gleichzeitig geöffneten Apps. Bei uns im Test konnte sich zudem die vergleichsweise lange Akkulaufzeit sehen lassen.

Samsung Galaxy S23 Software Android 13 Prozessor Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 Display 6,1 Zoll, 1.080 x 2.340 Pixel Arbeitsspeicher 8 GB interner Speicher 256 GB, 128 GB Hauptkamera 8688×5792 (50,3 Megapixel) Akku 3.900 mAh induktives Laden USB-Port 3.2 Typ C IP-Zertifizierung IP68 (Schutz gegen Untertauchen) Gewicht 168 g Farbe Schwarz, Weiß, Grün, Violett Einführungspreis Galaxy S23 (8/256 GB): 1009 €, Galaxy S23 (8/128 GB): 949 € Marktstart Februar 2023

Ein weiteres Highlight beim Galaxy S23 ist die kompakte Größe rund um das hochwertige 6,1 Zoll AMOLED-Display. Mit 120 Hz und einer Pixeldichte von 422 ppi liefert dir Samsung hierbei aber auch technisch einen Top-Bildschirm. Hobbyfotografen können sich zudem über das tolle Kamerasystem rund um die 50-MP-Hauptkamera freuen. Für all deine Bilder und Videos stehen dir aber leider nur 128 GB Speicherplatz zur Verfügung. Dafür kann sich der Schutz gegen Untertauchen nach IP68 absolut sehen lassen.

→ Galaxy S23 für 49 Euro zum 25 GB Tarif dazu