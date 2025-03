Es ist Zeit für ein neues Smartphone? Wenn du nicht gleich 800 Euro oder sogar deutlich mehr dafür ausgeben möchtest, ist die Samsung A-Reihe eine gute Wahl. Und mit dem neuen Galaxy A56 bekommst du eine wirklich gute Ausstattung zu einem bezahlbaren Preis. Zusammen mit einem 40-GB-Tarif zahlst du im Monat nur 19,99 Euro. Wir schauen uns den Deal genauer an.

Samsung Galaxy A56: Darum ist es eine gute Wahl

Bereits der Vorgänger – also das Galaxy A55 – war eins der meistverkauften und beliebtesten Smartphones 2024. Das lag vor allem daran, dass du hiermit ein richtig gutes Gesamtpaket zu einem fairen Preis bekommst. Und in dieselbe Kerbe schlägt nun auch der Nachfolger: das Samsung Galaxy A56.

Samsung verpasst dem Galaxy A56 ein Super-AMOLED-Display mit 6,7 Zoll Bildschirmdiagonale. Hier sehen Fotos, Videos und Co. richtig gut aus und werden mit satten Kontrasten angezeigt. Die 120 Hz Bildwiederholrate sorgt weiterhin für eine smoothe Darstellung von Bewegungen. Dazu punktet das Smartphone wieder mit einer Triple-Kamera mit 50 MP, 12 MP und 5 MP.

Darüber hinaus arbeitet unter dem Display ein Exynos 1580 Prozessor, der von 8 GB RAM unterstützt wird. Im Alltag sorgt das Set-up für kurze Ladezeiten und es liefert auch genügend Power für kleinere Games. Aktuell läuft außerdem noch eine Launch-Aktion, bei der du die größere Speichervariante zum Preis der kleineren bekommst. Dadurch stehen dir 256 GB Speicherplatz zur Verfügung. Der 5000-mAh-Akku versorgt dich zudem den ganzen Tag über mit Energie.

Alle Kosten im Blick

Nun bekommst du das neue Smartphone bei Sparhandy gerade zusammen mit verschiedenen Tarifen in günstigen Bundles (auf der Angebotsseite musst du etwas herunterscrollen). Unser Favorit: die otelo Allnet-Flat Classic. Statt 30 GB Datenvolumen stehen dir hier gerade satte 40 GB im 5G-Netz zur Verfügung. Du surfst also nicht nur schnell und stabil, sondern hast auch einen großen Puffer, um unterwegs Social Media zu nutzen, Musik und Videos zu streamen oder Videocalls zu machen. Eine Allnet- und SMS-Flat ist ebenfalls mit dabei.

Und was soll das Paket aus Handy und Tarif kosten? Einmalig zahlst du hier 99,95 Euro Gerätepreis und dazu kommen noch 19,99 Euro Grundgebühr pro Monat (24 Monate Laufzeit). Außerdem musst du einmalig einen Anschlusspreis von 39,99 Euro zahlen. Über 24 Monate entstehen so Gesamtkosten in Höhe von 619,70 Euro. Ziehen wir den Preis des Smartphones allein davon ab (aktuell mindestens 447 Euro), bleiben rund 170 Euro für den Tarif übrig. Auf den Monat gerechnet kostet dich der Tarif somit nur noch circa 7 Euro. Für einen 40-GB-Tarif im 5G-Netz ist das ein wirklich starker Preis. Achtung: Lieferbar ist das Smartphone erst ab dem 21. März – du solltest es also besser nicht zu eilig haben.

