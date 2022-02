Fire-TV-Stick Alternative von Roku derzeit mit bis zu 50 Prozent Rabatt

Mit einem TV-Stick oder Streaming-Stick kannst du deinen alten Fernseher ganz einfach smart machen. Doch auch für viele Smart-TVs bringen die Sticks Vorteile wie eine größere App-Auswahl oder ein schnelleres Tempo. Bei Amazon gibt es die Streaming-Sticks von Roku gerade zum halben Preis. Wir stellen die Modelle vor und helfen dir bei der Kaufentscheidung.

Roku Streaming-Sticks zum halben Preis

Das günstigste Modell der Reihe ist der Roku Express. Für gerade einmal 15 Euro bekommst du hier einen Streaming-Stick mit Fernbedienung, HDMI-Kabel und Netzteil. Der Stick ermöglicht Streaming in Full-HD-Qualität und eignet sich daher ideal für ältere Fernseher ohne 4K-Auflösung.

→ Roku Express für 14,99 Euro bei Amazon

Für 5 Euro mehr bekommst du den Roku Express 4K mit denselben Features inklusive 4K-Auflösung und HDR-Support. Außerdem ist bei diesem Modell W-LAN nach dem ac-Standard an Bord, um eine schnellere Verbindung zu ermöglichen. Dieses Modell ist ideal für neuere Fernseher mit 4K-Auflösung. Es kann aber auch an einem Full-HD-Fernseher genutzt werden, falls du beispielsweise planst diesen irgendwann zu ersetzen.

→ Roku Express 4K für 19,99 Euro bei Amazon

→ zum Testbericht

Stick und mitgeliefertes Zubehör im Überblick

Für 30 Euro gibt es den Roku Streaming Stick 4K. Er bietet eine bessere Fernbedienung mit Bluetooth-Verbindung, Lautstärketasten und einem Power-Button. Mit diesem Modell kannst du den Streaming-Stick und den Fernseher selbst mit nur einer Fernbedienung steuern. Dieses Modell eignet sich, wenn du deinen Fernseher vorrangig für Streaming-Dienste nutzt, da du so auf weitere Fernbedienungen verzichten kannst.

→ Streaming Stick 4K für 29,99 Euro bei Amazon

Ein ungewöhnliches Produkt ist die Roku Streambar. Hierbei handelt es sich um eine kleine Soundbar, in welche die Technik des Streaming Stick 4K integriert wurde. So kannst du mit diesem Modell nicht nur deinen Fernseher smart machen, sondern auch dem Ton ein ordentliches Upgrade verpassen. Dank der integrierten Lautsprecher eignet sich dieses Modell auch dazu, einen klassischen Computermonitor nach Feierabend als Fernseher zu nutzen.

→ Roku Streambar für 98,99 Euro bei Amazon

Roku oder Fire-TV-Stick?

Mit günstigen Preisen und regelmäßigen Rabattaktionen versucht Roku nun auch in Deutschland seinen Rivalen Amazon die Kunden streitig zu machen. Die Hardware der beiden Anbieter unterscheidet sich nur minimal. Den eigentlichen Unterschied macht die Software. Während Amazon auf Fire OS setzt, kommt bei Roku das eigene Roku OS zum Einsatz. Und dieses System hat Vor- und Nachteile.

Vorteile

Der größte Vorteil ist die Unabhängigkeit. So ist Roku an keinen großen Konzern gebunden und bietet eine deutlich bessere Integration mit Smartphones und Smart Home. So kannst du die Roku Streaming Sticks mit dem Google Assistant, Alexa und Apples HomeKit verbinden. Android-Nutzer können zudem Inhalte vom Smartphone mit Google Cast übertragen und für Apple-Nutzer steht AirPlay zur Verfügung. Alternativ kannst du mit der eigenen Roku App Inhalte wie Fotos, Videos und Musik auf den Fernseher übertragen. Zudem bietet die Roku-App die Möglichkeit, den Ton des Fernsehers auf deine Smartphone-Kopfhörer zu übertragen, um beim Fernsehen und Streamen niemanden zu stören.

Roku OS ist extrem simpel gehalten und einfach zu bedienen

Ein weiterer Vorteil ist die aufgeräumte Oberfläche. Roku OS ist nicht überfüllt mit Video-Vorschlägen und Werbung. So bietet das System beim Start einfach eine Übersicht aller installierten Apps mit einer klar abgegrenzten Werbe-Anzeige auf der rechten Seite. Dadurch lässt sich das System auch von Laien problemlos bedienen.

Nachteile

Der größte Nachteil ist aktuell noch das App-Angebot von deutschen Anbietern. Hier besteht für den neuen Konkurrenten noch Nachholbedarf. Alle internationalen Streaming-Dienste wie Netflix, Amazon Prime Video, Disney+, Sky Ticket, DAZN, Apple TV+ und YouTube sind selbstverständlich auf den Roku Sticks verfügbar. Bei den lokalen Diensten finden wir die Apps der öffentlich-rechtlichen und privaten Fernsehsender sowie die Streaming-Seite RTL+. Der Pro7 Streaming-Dienst Join fehlt leider aktuell noch. Große Lücken gibt es hingegen bei den TV-Streaming-Anbietern. Weder Zattoo noch waipu.tv oder Magenta TV sind auf der Roku-Plattform vertreten.

Du möchtest genau wissen, welche Apps bei welchen Streaming-Stick-Anbietern verfügbar sind und welche nicht? In unserer Kaufberatung Streaming-Sticks findest du eine übersichtliche Tabelle dazu.