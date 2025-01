Wenn du auf der Suche nach einem erstklassigen Akkusauger bist oder du dich für andere Dyson-Produkte interessierst, könnte sich ein Blick auf die aktuell laufende Dyson Week absolut lohnen. Hier werden nämlich zahlreiche Top-Geräte teils deutlich im Preis gesenkt. Cool ist: Der Hersteller bietet dir eine sogenannte Best-Preis-Garantie. Das bedeutet: Findest du innerhalb von sieben Tagen, nachdem du ein jeweiliges Produkt auf Dyson.de gekauft hast, dasselbe Produkt zu einem kleineren Preis, dann bekommst du die Differenz erstattet. Zubehör und Ersatzteile sind davon allerdings ausgenommen.

Dyson Akkusauger von 279 bis 779 Euro

Teil der Aktion sind mehrere Akkusauger in Preisklassen von 279 bis 779 Euro sowie ein Nass- und Trockensauger. Aber auch der beliebte Dyson Airwrap Multi-Haarstyler, ein Haartrockner oder Haarglätter sowie diverse Luftreiniger und Heizlüfter sind günstig zu haben. Wir schauen uns unsere Favoriten genauer an.

Am günstigsten kommst du mit dem Dyson V8 Advanced an einen Akkusauger der beliebten Marke. Hier stehen gerade nur 279 Euro auf dem Preisschild, was einem Rabatt von 120 Euro auf den UVP entspricht. Er ist vielseitig einsetzbar, bietet bis zu 40 Minuten Akkulaufzeit und eine hohe Saugkraft von 130 AW.

→ Dyson V8 Advanced für 279 Euro

Beim Dyson V11 Fluffy sparst du gerade sogar 200 Euro des UVPs. Statt einst 599 Euro (UVP) musst du somit jetzt nur 399 Euro zahlen. Der Akkusauger bietet dabei eine Ausdauer von bis zu 60 Minuten und wird mit diversen Aufsätzen geliefert, mit denen du nicht nur den Boden, sondern auch Polster, Fugen und sonstige Oberflächen ganz entspannt reinigen kannst.

→ Dyson V11 Fluffy für 399 Euro

Nass-/Trockensauger, Airwrap und mehr Deals

Möchtest du allerdings nicht nur trockene und lose Verschmutzungen vom Boden entfernen, sondern deinen Fußboden ebenso von feuchtem und klebrigem Schmutz befreien, lohnt sich ein Blick auf den Dyson V15s Detect Submarine Nass- und Trockensauger. Denn die rotierende Bürstwalze schrubbt Flecken ohne großen Aufwand von Laminat, Parkett oder Fliesen. Der Hersteller verkauft den Saugwischer jetzt für nur noch 799 statt 949 Euro (UVP).

→ Zum Dyson V15s Detect Submarine Nass- und Trockensauger

Cool ist zudem ein Angebots-Set zum „Dyson Airwrap i.d.“. Der neue Multi-Haarstyler kann mit der MyDysonApp verbunden werden, um eine perfekt auf dich zugeschnittene Routine zu erstellen. Je nach Haartyp werden hierbei Luftstrom, Hitze und Zeiteinstellungen angepasst, um deine gewünschte Frisur zu kreieren. Das Set kostet jetzt 549 Euro im Onlineshop.

→ Zum Dyson Airwrap i.d.

Weitere Angebote findest du auf der Aktionsseite zur Dyson Week. Ob du einen Haartrockner, einen Haarglätter, weitere Akkusauger-Modelle oder Luftreiniger und Heizlüfter des Herstellers suchst – hier wirst du bestimmt fündig.