Black Week bei Netto: Der Discounter räumt die Lager leer

Während der Schnäppchenjagd in der Black Week solltest du dir auf keinen Fall die Schnäppchen von Netto entgehen lassen. Der Discounter ist mit einigen spannenden Deals an den Start gegangen und zusätzlich kannst du dir nur noch heute ab einem Bestellwert von 200 Euro einen 30-Euro-Filialgutschein sichern, wodurch die Preise noch weiter in die Tiefe sausen. Wir haben uns durch die zahlreichen Rabatte geklickt und stellen dir jetzt einmal unsere Favoriten vor. Aber Achtung: Die Angebote bei Netto sind ziemlich beliebt, sodass sie mittlerweile bereits ausverkauft sein könnten. Für diesen Fall kannst du auch direkt bei unseren Lieblings-Deals von Lidl vorbeischauen.

Balkonkraftwerk oder Smartwatch zum Bestpreis gefällig?

Wir starten direkt mit einem Angebot zu diesem Balkonkraftwerk der Marke Veska. Du kannst es einfach auf deinem Balkon oder frei stehend im Garten anbringen. Es hat eine Ausgangsleistung von 800 Watt und sorgt selbst bei diffusem Licht für einen hohen Energieertrag. Der erzeugte Strom wird über eine normale Steckdose direkt in das Netzwerk deiner Wohnung gespeist, wo Router, Kühlschrank und Co. darauf zugreifen können. Netto schreibt hier einen UVP von 1.489 Euro aus. Dank des Black Friday Rabatts dezimiert sich der Betrag ordentlich, sodass du nur 279,99 Euro zahlen musst.

Der Preisvergleich zeigt uns hier, dass dies ein wirklich gutes Angebot ist. Alle Kurzentschlossenen können sich noch für den Rest des Sonntags einen 30-Euro-Filialgutschein sichern. Dazu einfach den Code N-GUTSCHEIN-30 beim Check-out eingeben. Du möchtest etwas mehr Leistung? Dann gibt es das Kraftwerk wahlweise auch mit einer Modulleistung von 1.000 W für 379,99 Euro. Die passende Montagehalterung gibt es ebenfalls bei Netto für nur 44,99 Euro. Zusätzlich zu den Versandkosten von 5,95 Euro musst du noch mit einem Zuschlag von 70 Euro für die Lieferung der Balkonkraftwerke rechnen.

Eine Solaranlage steht nicht auf deiner Wunschliste? Dann check mal diese Samsung Galaxy Watch 4 aus. Du bekommst sie bei Netto aktuell für 129,99 Euro. Auch hier zeigt uns der Preisvergleich: Bis auf ein Marktplatz-Angebot von eBay ist das ebenfalls der beste Preis im ganzen Netz. Die Smartwatch begleitet dich in deinem Alltag und unterstützt dich auch beim Sport, indem sie dir deine Körperzusammensetzung im Hinblick auf Muskel-, Fett- und Knochenanteil aufzeigt. Außerdem ist sie wassergeschützt, und du kannst sie auch zum Schwimmen anbehalten.

Weitere Angebote von Netto

Neben den obigen Angeboten hat der Discounter noch einige weitere Rabatte ausgeschrieben. Schnell sein lohnt sich, denn nur noch heute – am Sonntag – kannst du dir zusätzlich einen 30-Euro-Gutschein sichern (Code: N-GUTSCHEIN-30). Bedenke, dass zusätzlich zum Preis noch immer 5,95 Euro Versand hinzukommen, weshalb es sich lohnen kann, gleich mehrere Produkte zu bestellen.

