Bis zu 71 Prozent Rabatt: Aldi feuert Werkzeug zu Top-Preisen raus

Einen besonders hohen Rabatt von satten 71 Prozent auf den unverbindlichen Verkaufspreis (UVP) verspricht etwa der Akku-Schlagschrauber BC-IW350-X, der inklusive Akku und Ladegerät statt 249,90 Euro jetzt nur 69,99 Euro kostet. Ohne Akku und Ladegerät werden momentan knapp 45 Euro fällig, was laut Aldi 69 Prozent Rabatt auf den UVP entspricht.

Akku-Schlagschrauber zum Spitzenpreis bei Aldi

Der 1,7 Kilogramm schwere Akku-Schlagschrauber ist mit einem bürstenlosen Motor ausgestattet und bietet zwei wählbare Drehmomentstufen: 180 und 350 Nm. Das maximale Losbrechmoment gibt der Hersteller mit 370 Nm an. Natürlich kannst du zwischen einer Rechts- und Linkslauf-Funktion wählen und es steht eine integrierte LED-Leuchte zur Nutzung bereit. Eine Quick-Stopp-Funktion im Linkslauf sorgt dafür, dass sich das Gerät abschaltet, sobald die Schraube gelöst ist, um ein Herunterfallen zu verhindern.

Scheppach Akku-Schlagschrauber

→ Akku-Schlagschrauber mit Akku & Lader für 69,99 Euro

Weitere Werkzeug-Angebote für Baustellen-Profis

Noch mehr Aufsehen lässt sich mit dem Scheppach Akku-Bohrhammer 2,2 J BC-RHD230-X für 89,99 statt 179,95 Euro und dem Scheppach SDS Max Abbruchhammer AB1500X für 89,99 Euro statt 219 Euro erregen. Für musikalische Unterhaltung bei den Bauarbeiten sorgt das DAB+ Baustellenradio aus dem Hause Blaupunkt, das Aldi ab Sonntag inklusive Bluetooth–Streaming-Funktion für 89,99 Euro statt 149,95 Euro verkauft. Oder darf es ein Diesel-Generator mit Elektrostart und maximal 5.000 Watt Ausgabeleistung sein? Dafür werden bei Aldi derzeit 1.149 Euro fällig.

In allen Fällen hast du die Möglichkeit per Kreditkarte (Mastercard / Visa), Paypal oder über Klarna zu bezahlen. Entscheidest du dich für Klarna, ist bei allen hier genannten Produkten auch eine zinsfreie Zahlung in drei Raten möglich. Einmalig kommen 5,95 Euro an Lieferkosten hinzu. Nur der Diesel-Generator ist mit einmaligen Lieferkosten in Höhe von 45,90 Euro verbunden, weil hier eine Zustellung per Spedition erfolgt. Auf alle Produkte von Scheppach gibt es fünf Jahre Garantie, beim Baustellenradio von Blaupunkt sind es zwei Jahre.

Weitere aktuelle Angebote von Aldi

Du kannst aber nicht nur Werkzeug zu Schnäppchen-Preisen bei Aldi kaufen. Auch ein Gasgrill-Schnäppchen von Landmann ist momentan zu haben, ebenso ein Marken-Kopfhörer für knapp 20 Euro. Ferner offenbart sich Discount-Potenzial bei zwei 4K-UHD-Fernsehern von Grundig zum Spitzenpreis.

Jetzt weiterlesen Nur 19,99 Euro: Aldi schmeißt Marken-Kopfhörer mit besonderem Extra raus