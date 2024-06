Das iPhone 15 Pro Max ist das absolute Oberklassen-Smartphone von Apple. Eine top Leistung, ein hochwertiges Display sowie die gewohnt flüssige Nutzererfahrung machen das Handy zur idealen Wahl für alle Apple-Fans. Wer gleichzeitig auch einen neuen 5G-Tarif mit viel Datenvolumen sucht – und sich ebenso über eine Apple Smartwatch freut – kann bei O 2 derzeit gewaltig sparen.

Der 50-GB-Tarif zum iPhone 15 Pro Max im Überblick

Im Bundle zum iPhone 15 Pro Max bekommst du hierbei den O 2 Mobile M Boost Tarif für monatlich 74,99 Euro (36 Monate Laufzeit). Dieser bietet dir satte 50 GB Datenvolumen im starken 5G-Netz des Betreibers. Dank des Grow-Vorteils kommen zudem jedes Jahr weitere 5 GB umsonst dazu. Obendrein kann sich auch die Bandbreite von bis zu 300 MBit/s absolut sehen lassen. Die schnelle Surfgeschwindigkeit sorgt dafür, dass du Social Media, Surfing und Streaming unterwegs stets ruckelfrei genießen kannst. Kein Wunder, dass das O 2 -Netz das Connect Siegel “Sehr gut” ergattern konnte.

Doch das war noch nicht alles: O 2 stellt dir außerdem eine Allnet-Flat für Telefonie und SMS sowie kostenloses EU-Roaming zur Verfügung. Der Anschlusspreis in Höhe von 39,99 Euro wird bei dem Tarif-Angebot zudem komplett gestrichen. Dadurch bleiben nur noch der Gerätepreis von einem Euro, plus 4,99 Euro Versandkosten, für das iPhone 15 Pro Max und die Apple Watch Ultra 2 übrig. Warum all dies für ein enormes Sparpotenzial und einen niedrigen Effektivpreis sorgt, zeigen wir dir jetzt.

Effektiv rund 18 Euro? Wir haben den Luxus-Apple-Deal nachgerechnet

Nehmen wir den Preis mal etwas genauer unter die Lupe. Während du bei dem Apple-Bundle monatlich 74,99 Euro zahlst, kostet der O 2 -Tarif ohne Smartphone eigentlich nur 34,99 Euro. Du zahlst somit pro Monat 40 Euro für die Geräte extra. Über die komplette Vertragslaufzeit von 36 Monaten entspricht dies einem Aufpreis von insgesamt 1.445,99 (inklusive Gerätepreis und Versand). Zugegebenermaßen kein kleiner Betrag, doch gespart wird hier trotzdem gewaltig. Holst du dir nämlich das iPhone 15 Pro Max einzeln, müsstest du bereits über 1.199 Euro blechen (mit Ausnahme von eBay-Angeboten). Für die Apple Watch Ultra 2 fallen zudem noch rund 855 Euro an. Im Hinblick auf den Apple-Doppelpack sparst du bei dem Tarif-Deal somit immerhin fast 600 Euro!

Ein weiterer Indikator für ein preiswertes Tarif-Angebot ist der Effektivpreis. Hierfür nimmt man die Gesamtkosten (2.705 Euro), zieht davon die Gerätepreise ab (2.045 Euro) und verrechnet das Ergebnis durch die Vertragslaufzeit (36 Monate). Bei dem Angebot rund um das iPhone 15 Pro ergibt dies effektive Kosten von rund 18,33 Euro pro Monat. Du zahlst somit deutlich weniger als einen Euro pro GB und bekommst gleich zwei hochwertige Apple-Geräte zum Vertrag dazu.

Bei O2: iPhone 15 Pro Max und Apple Watch Ultra mit Vertrag

iPhone 15 Pro Max: Das beste vom Besten

Das iPhone 15 Pro Max bietet dir ein großes 6,7-Zoll-OLED-Display, mit einer beeindruckenden 120 Hz Bildwiederholrate sowie einer hohen Pixeldichte von 460 ppi. Der widerstandsfähige Rahmen aus Titan verleiht dem Gerät zusätzliche Stabilität. Doch das Alleinstellungsmerkmal des iPhone 15 Pro Max ist seine herausragende Leistung. Der verbaute Apple Bionic A17 Prozessor in Kombination mit 8 GB RAM sorgt für eine erstklassige Performance und eine bemerkenswerte Energieeffizienz. Letztere ermöglicht etwa eine starke Akkulaufzeit von bis zu 29 Stunden bei reiner Videowiedergabe.

Apple iPhone 15 Pro Max Software iOS 17 Prozessor Apple Bionic A17 Pro Display 6,7 Zoll, 1.290 x 2.796 Pixel Arbeitsspeicher 8 GB interner Speicher 256 GB, 512 GB, 1 TB Hauptkamera 8000×6000 (48,0 Megapixel) Akku 4.441 mAh induktives Laden USB-Port 3.0 Typ C IP-Zertifizierung IP68 (Schutz gegen Untertauchen) Gewicht 221 g Farbe Grau, Blau, Weiß, Schwarz Einführungspreis iPhone 15 Pro Max (8/256 GB): 1449 €, iPhone 15 Pro Max (8/512 GB): 1699 €, iPhone 15 Pro Max (8/1.024 GB): 1949 € Marktstart September 2023

Das starke Gesamtpaket des iPhone 15 Pro Max wird durch das hochwertige Kamerasystem abgerundet. Insbesondere die 48-MP-Hauptkamera mit einem 5-fachen Zoom lässt dich schicke Schnappschüsse knipsen. Hiermit bist du auch perfekt ausgestattet, um eigene YouTube Shorts zu knipsen. Mit 256 GB Speicherplatz hast du außerdem ausreichend Platz für deine Bilder und Videos. Zusätzlich ist das iPhone 15 Pro Max nach IP68 gegen Untertauchen geschützt.

→ iPhone 15 Pro Max & Apple Watch Ultra 2 mit 50 GB für 74,99 Euro