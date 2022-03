Nur für kurze Zeit: Anker-Kopfhörer und -Lautsprecher bei Amazon bis zu 57 Prozent günstiger

Nur noch heute und am Mittwoch (2. März) bekommst du bei Amazon einige starke Angebote für mobile Audiogeräte vom Multi-Hersteller Anker. Wir zeigen dir die besten Deals – von Lautsprechern über Kopfhörer bis hin zu einer smarten Bluetooth-Brille.

Soundcore Liberty Air Bluetooth-Kopfhörer für unter 30 Euro

Ein absolutes Highlight-Angebot bei Amazon sind die Soundcore Liberty Air Bluetooth-Kopfhörer. Denn die bekommst du aktuell 57 Prozent günstiger – im Vergleich zum UVP des Herstellers – für jetzt 29,99 Euro. Und das ist nicht nur der Bestpreis im Vergleich zu anderen Händlern, sondern auch der niedrigste Preis der vergangenen 12 Monate – und damit ein echtes Schnäppchen. Die kabellosen In-Ear-Kopfhörer bekommst du mit einem schicken Ladecase geliefert, das dir ohne Aufladung einen langen Musikgenuss von bis zu 28 Stunden liefert. Aber bereits die Akkulaufzeit der Kopfhörer selbst ohne das Ladeetui ist mit sieben Stunden ziemlich hoch und schenkt dir stundenlangen Hörgenuss. Außerdem sind die Kopfhörer mit Mikrofonen ausgestattet, die Umgebungsgeräusche ausblenden und somit Telefonate klarer werden lassen. Per Touch-Steuerung nimmst du einfach Anrufe an oder steuerst deine Playlist.

Soundcore Motion+: Bluetooth-Lautsprecher bei Amazon für unter 75 Euro

Ebenfalls zum aktuellen Bestpreis bekommst du bei Amazon den mobilen Bluetooth-Lautsprecher Soundcore Motion+ für 74,99 Euro. Das sind 25 Prozent weniger als der Hersteller sonst veranschlagt. Hier bekommst du einen wasserdichten Bluetooth-Lautsprecher (IPX7-zertifiziert), den du dank seiner kompakten Maße leicht in Rucksack oder Turnbeutel verstauen kannst. Er bietet ein hochwertiges Hi-Res-Klangprofil, raumfüllenden Klang und starken Bass. Besonders cool: Wenn du dir gleich zwei Lautsprecher kaufst, kannst du sie koppeln und dein Zuhause mit Stereo-Sound versorgen. Denn es lassen sich zwei der Bluetooth-Boxen mit einem Gerät verbinden, wodurch du noch besseren Rundum-Klang bekommst. Darüber hinaus ist der Lautsprecher mit Bluetooth 5.0 ausgestattet und der Akku bietet dir mit einer Aufladung rund 12 Stunden Musikgenuss.

Eine Alternative in der Preisklasse könnte der tragbare Bluetooth-Lautsprecher Sony SRS-XB23 sein, der aktuell ebenfalls im Preis gesenkt ist. Du bekommst ihn aktuell für 75 Euro bei Amazon und damit um 37 Prozent günstiger (im Vergleich zum UVP). Die Kosten für den Lautsprecher in anderen Farben sind höher.

Musikhören mit einer Sonnenbrille? Soundcore Frames im Angebot

Etwas außergewöhnlicher, aber dennoch interessant könnte außerdem die Bluetooth-Brille Soundcore Frames sein. Dabei handelt es sich um eine Sonnenbrille, die mit Lautsprechern und Mikrofonen ausgestattet ist. Auf den ersten Blick fällt das jedoch kaum auf, da die Technik unauffällig in den Bügeln versteckt ist. Bei genauerem Hinsehen erkennt man es jedoch an der Dicke der Bügel. Wenn dich also das leicht klobige Design nicht stört, könnte die Bluetooth-Brille ein cooles Gadget für die Frühlings- und Sommerzeit sein.

Smarte Brille zum vernünftigen Preis? Dieser Hersteller macht es möglich

Das Konzept der Sonnenbrille: Über kleine Lautsprecher im Bügel kannst du deine Lieblingsmusik abspielen, ohne dabei deine Umgebung komplett auszublenden. Das hat den Vorteil, dass du auch Autos und andere Fahrzeuge frühzeitig hörst und nicht vollkommen abgeschirmt durch die Gegend läufst. Dank eingebauter Mikrofone kannst du mit der Brille außerdem freihändig telefonieren. Musik und Telefonate kannst du per Sprachbefehl ebenfalls freihändig steuern – oder, du nutzt die Touch-Steuerung am Audiobügel. Der Akku der Brille bietet dir bis zu 5,5 Stunden Wiedergabezeit. Für einen ganzen Tag reicht die Laufzeit damit zwar nicht, doch für eine Fahrrad-Tour oder einen ausgedehnten Spaziergang allemal. Außerdem hast du in 10 Minuten am Stecker wieder Saft für weitere 1,5 Stunden Hörgenuss. Aufladen lässt sich die Audiobrille über ein mitgeliefertes magnetisches Ladekabel. Aktuell bekommst du die Audiobrille bei Amazon um 22 Prozent günstiger, als die sonst veranschlagten für 139,99 Euro (UVP).

