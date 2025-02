Aldi macht Solarenergie bezahlbar: Paneele & Powerstations zu Discountpreisen

Wie lässt sich mit einfachen Mitteln Geld sparen, um die Haushaltskosten nicht aus dem Ruder laufen zu lassen? Ein günstiger Stromtarif kann zum Beispiel helfen. Eine andere Idee ist es, die Sonnenenergie zu nutzen, um kostenlosen Strom zu generieren. Aldi bietet in seinem Onlineshop jetzt die passende Hardware dafür an. Neben verschiedenen Powerstation-Modellen von Yard Force sind auch die passenden Solarpanels zum Sonderpreis zu haben.

Aldi: Solarpanele und Powerstations knallhart reduziert

So kannst du dir zum Beispiel für 149 Euro das falt- und tragbare Solarpanel LX SPP10 sichern. Es bietet eine Leistung von bis zu 100 Watt und ist mit nur wenigen Handgriffen aufzustellen. Es lässt sich nicht nur im heimischen Garten, auf dem Balkon oder am Strand verwenden, sondern auch beim Camping. Der unverbindliche Verkaufspreis (UVP) liegt eigentlich bei 249,90 Euro. Alternativ kannst du dich für 259 statt 479,90 Euro für das ebenfalls trag- und faltbare Solarpanel LX SPP20 entscheiden – mit 200 Watt maximaler Leistung. Stromhungrige Geräte lassen sich über die vier Ausgänge direkt mit den Solarpaneelen verbinden.

Obendrein kannst du die Paneele auch nutzen, um eine Powerstation aufzuladen und diese anschließend für die Deckung deines Strombedarfs zu nutzen. Auch solche Energiespeicher hat Aldi jetzt zum Sonderpreis im Angebot. Gleich drei davon hat der Lebensmittel-Discounter in seine Angebotspalette mit aufgenommen:

Yard Force Solarpanel und Powerstation im Einsatz.

Bezahlung auch per Ratenzahlung möglich

Angeboten werden die Solarprodukte teilweise mit zwei Jahren Garantie, stellenweise auch mit drei Jahren. In allen Fällen kommen noch Versandkosten in Höhe von 5,95 Euro hinzu. Und bei Bedarf kannst du dich ebenso für eine Bezahlung in drei zinsfreien Raten entscheiden. Dafür steht der Zahlungsdienstleister Klarna zur Verfügung. Ansonsten kannst du aber auch per Kreditkarte, Paypal oder Apple Pay bezahlen. Alle Angebote sind nur solange verfügbar, wie der Vorrat reicht.

