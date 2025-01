70 Prozent Rabatt bei Lidl: XXL-Heißluftfritteuse von Tefal zum Spitzenpreis 

Heißluftfritteusen – oder auch Airfryer genannt – bieten eine Menge Vorteile gegenüber normalen Fritteusen oder gar Backöfen. Statt viel Fett zu benötigen, kommt ein solches Küchengerät so gut wie ohne Öl aus. Und im Vergleich zu einem Backofen sparst du einiges an Energie und somit auch Geld. Du tust also sowohl deiner Gesundheit als auch deinem Geldbeutel etwas Gutes. Wir schauen uns das Angebot genauer an.

Tefal Heißluftfritteuse ersetzt fast alle Kochgeräte

70 Prozent reduziert ist gerade die Tefal EY855D Easy Fry Mega Heißluftfritteuse. Hierbei handelt es sich um ein XXL-Modell mit einem Fassungsvermögen von 7,5 Litern. So sollen sich leckere Speisen für bis zu acht Personen am Stück zubereiten lassen. Das Modell ist also ideal für (größere) Familien.

Der Airfryer macht dir zudem die Essenszubereitung besonders leicht. Mit acht automatischen Garprogrammen musst du dir beim Kochen nur noch wenige Gedanken machen. Ob Pommes Frites, Hähnchen, Steak, Fisch, Garnelen, Pizza, Gemüse oder Dessert – je nach Gericht hilft dir die Heißluftfritteuse bei der Temperatur- und Zeiteinstellung. Und dank des manuellen Modus kannst du selbst kreativ werden und alles Mögliche frittieren, grillen, rösten oder sogar backen.

Ein guter Deal? Ja, aber dieser ist sogar noch besser!

Lidl streicht nun satte 70 Prozent vom UVP und verkauft die Heißluftfritteuse für nur noch 89 Euro (+ 5,95 Euro Versandkosten) statt knapp 300 Euro. Das ist an sich erstmal ein richtig starker Rabatt. Die Versandkosten sind jedoch ein kleines Ärgernis.

70 Prozent Rabatt bei Lidl

Jagt man den Deal durch den Preisvergleich, fällt auf: Bei MediaMarkt sparst du dir sogar die Versandkosten. Dadurch machst du hier sogar insgesamt den besseren Deal – es bleibt nämlich wirklich nur bei den 89 Euro. Günstiger ist derzeit kein anderer Anbieter (siehe Preisvergleich).

Das Angebot bei MediaMarkt ist übrigens ein Teil der aktuellen WSV-Aktion, die noch bis zum 27. Januar läuft. Mit dabei sind eine Menge spannender Deals aus so gut wie allen Kategorien. Wenn du mehr über die Aktion und unsere Favoriten erfahren möchtest, empfehlen wir dir diesen Übersichts-Artikel zur Aktion. Viel Spaß beim Stöbern!