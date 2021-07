Epic Games Store - Diese Gratis-Games gibt es jetzt für dich

Noch bis zum 22. Juli um 17:00 Uhr hast du die Möglichkeit, dir Obduction und Offworld Trading Company im Epic Games Store komplett kostenlos zu sichern. Danach werden die beiden Games von zwei neuen abgelöst, die dann wieder eine Woche lang im kostenlos angeboten werden.

Aktuell im Epic Games Store

Bei Obduction handelt es sich um ein Sci-Fi-Abenteuer Spiel. Du bist quer durch das Universum entführt worden. Nun findest du dich in einer unbekannten, außerirdischen Landschaft mit Teilen der Erde wieder. Es liegt an dir, nun herauszufinden wie es dazu kam, dass du hier gelandet bist. Löse das Geheimnis hinter deinem Verschwinden und versuche, einen Weg nach Hause zu finden.

In Offworld Trading Company geht es darum, den Mars nicht nur zu besiedeln, sondern ihn auch noch zu einer profitablen Wirtschaftsmacht zu machen. Stelle dich dem Konkurrenzkampf um wirtschaftliche Vormacht und Ressourcen. Es handelt sich bei Offworld Trading Company um ein Echtzeitstrategiespiel. Der Hauptfokus sind Elemente der Wirtschaft. Entwickelt wurde das Spiel von den Machern von Civilization IV.

Bald gratis verfügbar

Ab dem 22. Juli gibt es für dich zwei neue Spiele im Epic Games Store zur Auswahl. Dieses Mal ist dir die Wahl aus Defense Grid: The Awakening und Verdun überlassen.

Defense Grid: The Awakening ist ein Tower-Defense-Spiel, in dem es darum geht, deinen Stützpunkt vor einfallenden Horden zu verteidigen. Das Spiel ist für Spieler aller Skill Gruppen geeignet. Du kommst demnach voran, indem du deine Verteidigungstürme strategisch platzierst und clevere Entscheidungen zur Verteidigung deiner Basis triffst.

Du stellst dein Können in verschiedenen Level unter Beweis. Diese verleihen dem Spiel einen endlosen Wiederspiel-Faktor. Insgesamt gibt es über 20 verschiedene Level, welche großzügigen Freiraum zur strategischen Planung lassen.

Verdun ist eine authentische Simulation des Ersten Weltkriegs.

Bei Verdun handelt es sich um eine realistische Simulation der Schlachten des Ersten Weltkrieges. Mit Verdun tauchst du in die historische Schlacht mit gleichem Namen ein. Stelle dich der Grausamkeit des Kriegs in diesem historischen Ego-Shooter. Nicht nur sind die Waffen und deine Umgebung den tatsächlichen historischen Begebenheiten nachempfunden, auch andere Aspekte der Grausamkeit des Kriegs finden sich in diesem Spiel wieder. Gasangriffe, realistische Verletzungen und Artilleriesalven versetzen dich zurück in das Jahr 1916.

Das Spiel bietet neben historischer Authentizität fünf Spielmodi. So können beispielsweise im Frontlinien-Spielmodus bis zu 64 Spieler nacheinander versuchen, aus dem Schützengraben zu klettern und die feindlichen Linien zu erreichen. Ebenso beitragend zum Spielspaß ist realistische Ballistik-Physik. Diese macht den Ego Shooter realistischer.