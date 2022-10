LG OLED-TV mit 55 Zoll, 120 Hz & HDMI 2.1: So bekommst du ihn so günstig wie nie

Den LG-Fernseher mit der Kennzeichnung OLED 55 C14LB bekommst du bei MediaMarkt regulär für 1.099 Euro. Das ist schon ein ganz ordentlicher Preis für den TV aus der OLED-C1-Reihe, der allerdings auch schonmal für 999 Euro (plus Versand) zu haben war. Was macht aus dem Angebot jetzt aber ein Schnäppchen?

Im Warenkorb plötzlich deutlich günstiger

MediaMarkt hat seit Mittwoch eine Aktion scharfgeschaltet, bei der du im Warenkorb auf zahlreiche Artikel noch einen Extra-Rabatt bekommst. Automatisch sinkt durch den „Mehrwertsteuer“-Nachlass der Preis für den 55-Zoll-Fernseher mit edler Bildtechnik auf nur noch 923,53 Euro. Das ist der ultimative Bestpreis für das TV-Modell. Zumal er dir auch noch kostenlos geliefert wird.

Der krumme Preis kommt übrigens zustande, da MediaMarkt exakt den Anteil des Preises abzieht, der als Mehrwertsteuer-Anteil anfällt. Das sind rechnerisch 15,966 Prozent (auch wenn in der Werbung von 19 Prozent die Rede ist) und die drücken den Preis auf bisher unerreichte Tiefen für das Modell, wie auch der Preisverlauf weiter unten im Artikel zeigt.

„Mehrwertsteuer-Rabatt“ beim LG-OLED-Fernseher.

Das Angebot bei MediaMarkt gilt längstens bis Sonntagabend. Dann endet die Rabatt-Aktion. Allerdings dürfte dieses Modell auch schon früher vergriffen sein. Viele weitere LG-OLED-Fernseher waren schon einige Stunden nach Aktionsstart nicht mehr verfügbar.

OLED, HDMI 2.1 und 120 Hertz: Dieser LG-Fernseher ist mit allen Wassern gewaschen

Der Fernseher aus dem aktuellen Modelljahr bietet alles, was ein moderner Fernseher bieten sollte. Bei den Standards ist er mit vier Slots des Typs HDMI 2.1 voll auf der Höhe. Hinzu kommt ein schnelles OLED-Panel, das Bilder mit 120 Hertz – also 120 Bildwechseln pro Sekunde – darstellen kann. Ein absolut flüssiges Erlebnis ist garantiert und vor allem Konsolen-Gamer mit neuartigen Geräten wie einer PS5 holen mit diesem Fernseher alles aus ihrer Spielekonsole heraus.

Mit 55 Zoll Bildschirmdiagonale ist der Fernseher in einer gängigen Größe gehalten. Er passt in die allermeisten Wohnzimmer und ist ansprechend groß für 4K-Inhalte.

Das C im Produktnamen stuft den TV in der Hersteller-eigenen Rangfolge oberhalb der A- und B-Modelle ein. Technisch macht sich dieser Vorteil in einem besseren Bildprozessor und eben Merkmalen wie den 120 Hertz oder HDMI-2.1-Slots deutlich. In der Hackordnung darüber liegen noch die OLED-evo-Modelle (davon ist ein 65-Zöller für unter 1.500 Euro zu haben – plus Cashback). Allerdings sind die üblicherweise ein gutes Stück teurer.

Die C-Serien-OLEDs sind regelmäßig Testsieger bei der Stiftung Warentest. Sie gehören somit zu den besten Fernsehern, die du auf dem (bezahlbaren) Markt derzeit finden kannst. Günstiger als 999 Euro war der Fernseher noch nie. MediaMarkt setzt mit den rund 924 Euro bei Gratis-Versand ein echtes Preis-Statement.