Tarif-Kracher mit Amazon Gutschein: 15 GB für 12 Euro im Vodafone-Netz

Du hast bereits ein gutes Smartphone, suchst aber einen neuen SIM-only Tarif? Dann solltest du einen Blick auf dieses Angebot von Logitel werfen. Hier bekommst du für monatlich 11,99 Euro einen Tarif mit Allnet-Flat und 15 GB LTE-Datenvolumen im Vodafone-Netz zur Verfügung gestellt. Du zahlst also weniger als einen Euro pro GB und kannst zusätzlich so viele Nachrichten verschicken und Telefonate führen wie du möchtest – und das dank kostenlosem EU-Roaming sogar im EU-Ausland. Doch nicht nur das: Der Tarif-Deal liefert dir auch noch weitere coole Vorteile, wie etwa einen 50-Euro-Wechselbonus sowie einen Amazon Gutschein.

Der 15-GB-Tarif im Überblick

Schauen wir uns den Tarif-Deal bei Logitel einmal genauer an. Für 11,99 Euro im Monat werden dir bei der „Allmobil Flat XL“ von otelo 15 GB LTE-Datenvolumen im Netz von Vodafone zur Verfügung gestellt. Dabei bist du im Download mit einer Geschwindigkeit von bis zu 50 MBit/s unterwegs, was locker für den Alltag rund um Social Media, Streaming und Co. ausreicht. Die Upload-Geschwindigkeit beträgt hingegen bis zu 25 MBit/s.

Hinzu kommt bei dem Tarif außerdem noch eine Telefon- und SMS-Flat in alle deutschen Netze. Dank kostenlosem EU-Roaming nutzt du die Allnet-Flat und dein Datenvolumen ebenfalls im EU-Ausland, ohne extra Kosten befürchten zu müssen. Die Mindestvertragslaufzeit beträgt übrigens 24 Monate, der Preis von monatlich 11,99 Euro bleibt aber immerhin auch nach Ablauf dieser Zeit bestehen.

Amazon Gutschein, keine Anschlussgebühren & Wechselbonus: Diese Extras werden dir geboten

Hinzu kommen aber noch einige coole Extras. So kannst du dir etwa die 9,99 Euro Anschlusskosten erstatten lassen. Dafür musst du deine erste Rechnung einfach nur hier hochladen oder sie per E-Mail an auszahlung@logitel.de senden. Außerdem gibt’s einen Wechselbonus in Höhe von 50 Euro, wenn du innerhalb von 120 Tagen nach der Aktivierung des Vertrags deine alte Rufnummer portierst. Dies geht ganz leicht über die otelo App oder auf der Website des Anbieters. Abgerundet wird das gute Bonus-Paket von einem Amazon Gutschein in Höhe von 24 Euro. Zugegebenermaßen kein Riesen-Betrag, doch auf jeden Fall ein nettes Extra on top zu dem preiswerten Tarif.

Alle Tarif-Details auf einen Blick

15 GB LTE-Datenvolumen im Vodafone-Netz (50 MBit/s im Download)

Allnet-Flat & EU-Roaming

9,99 Euro Anschlussgebühren (können erstattet werden)

50-Euro-Wechselbonus

Amazon Gutschein im Wert von 24 Euro

Monatlich 11,99 Euro