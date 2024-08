Samsung-Handys im Abverkauf bei MediaMarkt: Eines der besten kostet nur 399 Euro

Wer aktuell ein neues Samsung–Handy sucht, sollte diese Woche unbedingt im Onlineshop von MediaMarkt vorbeischauen. Der Elektromarkt startet nämlich mit seiner „Tiefpreis-Woche“ und verkauft so bis zum 11. August (23:59 Uhr) verschiedene Smartphones des beliebten Herstellers deutlich günstiger. Zwar sind hier nicht die neusten Samsung-Modelle vertreten und nicht jedes Angebot ist unbedingt ein Knüller, ein paar Schnäppchen lassen sich aber trotzdem finden. Wir stellen dir daher unsere Highlights der Aktion genauer vor.

Samsung-Handys im Sale: Diese zwei Angebote lohnen sich besonders

Auf der Aktionsseite von MediaMarkt lassen sich zahlreiche Samsung-Handys mit ordentlichen Rabatten finden. Im Preisvergleich wissen jedoch nicht unbedingt alle Deals zu überzeugen. Ein Angebot, was sich aber auf jeden Fall sehen lassen kann, ist das aktuelle Schnäppchen zum Galaxy S22. Hier streicht MediaMarkt nämlich starke 53 Prozent vom UVP und sorgt so für einen Angebotspreis von 399 Euro. Insgesamt gab’s das Samsung-Handy zwar schon mal günstiger, momentan ist der Deal im Netz aber ungeschlagen (zum Preisvergleich).

Galaxy S22 bei MediaMarkt im Angebot

Das Galaxy S22 hat durchaus schon ein paar Jahre auf dem Buckel, weiß aber auch im Jahr 2024 immer noch zu überzeugen. Zum einen garantiert Samsung bei dem Modell insgesamt vier Softwareupdates, wodurch du auch den neusten Android 15 Patch erhältst. Zum anderen kann sich das Smartphone auch sonst immer noch lohnen. Die Handlichkeit des Geräts – welche in unserem Test zu den Highlights zählte – ist etwa heute noch ein echtes Plus. Und auch die Leistung sollte für den Alltag rund um Surfing, Social Media und Co. weiterhin locker ausreichen – wenngleich du natürlich gewisse Abstriche im Vergleich zum neuen S24-Flaggschiff machen musst. Wer aber nicht immer das neuste vom Neusten braucht, holt sich mit dem Galaxy S22 ein gutes Smartphone zum fairen Preis.

Mit dem Galaxy A34 ist ein Vorjahresmodell ebenfalls zum Top-Preis im Angebot – allerdings bei Saturn und nicht bei MediaMarkt. Hier zahlst du für die 256-GB-Variante aktuell nur 285 Euro. Dies entspricht einem Rabatt von 34 Prozent und dem aktuellen Bestpreis im Netz in der Farbe „Awesome Lime„.

Galaxy A34 5G im Angebot bei Saturn

Das Smartphone aus der beliebten A-Reihe befindet sich – ebenso wie das Galaxy S22 – auch jetzt noch in der Top 20 unseres inside digital Leser-Rankings und wusste bei unserem Test unter anderem mit seinem hochwertigen Display (6,6 Zoll), dem guten Kamerasystem sowie einer langen Akkulaufzeit zu punkten. Der erweiterbare Speicher (per microSD-Karte) sowie der ebenfalls weiterhin gegebene Update-Support sind weitere Pluspunkte. Zum aktuellen Preis ist das Samsung-Handy daher ein echter Preis-Leistungs-Tipp.

Alle weiteren Smartphone-Deals im Überblick

Neben unseren zwei Empfehlungen gibt es aber natürlich noch weitere Samsung-Handys bei MediaMarkt bzw. Saturn im Angebot. Einen Überblick über alle Smartphone-Deals der Aktion findest du auf dieser Seite. Alternativ listen wir dir hier zum Abschluss alle Angebote der „Tiefpreis-Woche“ übersichtlich auf. Wie eigentlich immer, lohnt sich vor dem Kauf aber auf jeden Fall noch ein Blick auf den Preisvergleich.