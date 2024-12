Reihenweise Dyson-Bestpreise bei MediaMarkt - Diese Deals lohnen sich besonders

Wenn du schon länger um ein bestimmtes Dyson-Gerät herumschleichst, dir der Preis aber bisher immer zu hoch war, solltest du jetzt genau aufpassen. Denn bei MediaMarkt laufen noch bis zum 23. Dezember die Dyson Power Deals – und die bieten einiges an Sparpotential. Wir stellen dir jetzt eine Auswahl an Angeboten vor.

Deals zu Akkusaugern und Haarstyling

Wir starten direkt mit dem Dyson V11 Extra (2024) Stielsauger. Das Gerät ist in der gewohnten Dyson-Optik in Lila und Grau gehalten. Dysons leistungsstärkstes Modell mit 545 Watt und einem Motor, der bis zu 125.000 Umdrehungen pro Minute hinlegt, saugt dir selbst grobe Schmutzpartikel in null Komma nichts weg. Um die Leistung an den Grad der Verschmutzung anzupassen, stehen dir drei verschiedene Modi zur Verfügung. Je nachdem für welche Einstellung du dich entscheidest, hält der Akku des Staubsaugers bis zu 120 Minuten (im Eco-Modus). An dem V11 Extra hängt normalerweise ein UVP von 599 Euro. Dank der Dyson Power Deals kommst du jetzt aber schon für 389 Euro an das Top-Modell ran. Ein Blick auf den Preisvergleich zeigt, dass MediaMarkt damit aktuell den günstigsten Preis bietet.

Ein neuer Staubsauger steht nicht auf deiner Liste, aber die Styling-Geräte von Dyson haben es dir angetan? Den Supersonic HD07 Haartrockner bekommst du bei MediaMarkt gerade ebenfalls zum absoluten Bestpreis. Der Föhn trocknet deine Haare schneller als ein herkömmliches Modell, ohne dabei extreme Hitze anzuwenden. Das Ergebnis: Deine Haare sind geschmeidig und kleine, fliegende Haare sind unter längerem Haar versteckt. Dabei ist es egal, ob du Locken oder glatte Haare hast, der Supersonic kommt mit fünf verschiedenen Aufsätzen für jeden Haartyp. Das Modell in der Farbe Nickel und Kupfer kostet dich jetzt noch 355 Euro und das ist der aktuell beste Preis im ganzen Netz (Preisvergleich).

Der Dyson Hot+Cool AM09 ist währenddessen das perfekte Gadget für alle, denen im Winter zu kalt und im Sommer in der Wohnung zu warm ist. Er ist nämlich Heizlüfter und Ventilator in einem. Deine Wunschtemperatur stellst du direkt am Gerät ein und die sogenannte „Jet Focus Technologie“ verteilt die warme oder kalte Luft gleichmäßig im Raum. Hier stehen eigentlich 429 Euro auf der Rechnung. Während der Power Deals kommst du jetzt aber schon für 289 Euro an das 2-in-1-Gerät (zum Preisvergleich).

Auch spannend: MediaMarkt schmeißt Philips Soundbar mit Subwoofer raus

Weitere spannende Deals der Dyson Power Week

Neben den hier aufgeführten Produkten lohnen sich während der Aktion auch noch einige andere Geräte von Dyson. Nachfolgend findest du eine Liste. Aber Achtung: Die Angebote gelten alle nur noch bis zum 23. Dezember. Schnell sein lohnt sich also.