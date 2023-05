Neuer Aldi-Kracher: Powerstation mit Solarpanel zum Kampfpreis

Stell dir vor, du bist unterwegs und möchtest gerne Strom nutzen. Eine Steckdose ist aber in weiter Ferne. Was tun? Eine Lösung kann in einem solchen Fall eine sogenannte Powerstation sein. Und genau die gibt es jetzt vom Hersteller Yard Force bei Aldi zum Sonderpreis – inklusive eines trag- und faltbaren Solarpanels. Aldi verspricht bei dem mobilen Stromspeicher LX PS600 einen Rabatt in Höhe von 39 Prozent. Ein wirklich so guter Deal, wie es klingt?

Powerstation bei Aldi im Angebot

Aus technischer Sicht bietet die knapp 5 Kilogramm schwere Aldi-Powerstation mit praktischem Tragegriff eine Dauerleistung von 600 Watt bei einer Kapazität von 20 Ah / 518 Wh. Die Spitzenleistung liegt nach Herstellerangaben bei 1.200 Watt. Der Stromspeicher ist unter anderem mit zwei klassischen 230-Volt-Steckdosen und vier USB-Anschlüssen ausgestattet. Neben zwei USB-C-Anschlüssen sind auch zwei USB-A-Ports verbaut. Zudem ist ein 12-Volt-Auto-Anschluss nutzbar. Das zusammenfaltbare Solarmodul (LX SPP 10), das neben den notwendigen Kabeln ebenfalls Teil des Lieferumfangs ist, bietet eine maximale Leistung von 100 Watt und verfügt über einen USB-C-Ausgang, zwei USB-A-Ausgänge und einen runden DC-5521-Ausgang.

Der Hersteller gibt an, dass es mit einer vollen Ladung der Powerstation möglich ist, ein klassisches Smartphone bis zu 52 Mal zu laden. Ein Laptop kannst du bis zu 7,5 Mal mit neuer Energie versorgen. Schließt du einen Mini-Kühlschrank (60 Watt) an die Powerstation an, ist eine Betriebszeit von maximal 10 Stunden möglich. Ein Fernseher (100 Watt) ist für bis zu 4,5 Stunden nutzbar. Die Aufladezeit über das mitgelieferte Solarpanel mit der Kraft der Sonne liegt bei etwa zehn Stunden. Alternativ ist aber natürlich auch eine Aufladung ohne Solarpanel über eine Steckdose möglich.

Neu bei Aldi im Angebot: eine Powerstation mit Solarpanel im Set.

Was kostet die Powerstation mit Solarpanel?

Normalerweise müsstest du für die Powerstation von Yard Force und das Solarpanel einen Preis von knapp 990 Euro bezahlen. Das soll jedenfalls der unverbindliche Verkaufspreis (UVP) des Herstellers sein. Wie eingangs erwähnt, zieht Aldi davon aber 39 Prozent ab, sodass sich der zu zahlende Preis mit drei Jahren Garantie auf 599 Euro reduziert. Um herauszufinden, ob es sich dabei um ein gutes Angebot handelt, muss man die Preise für den Stromspeicher und das Solarpanel zusammenrechnen. Der Generator ist derzeit im Online-Fachhandel zu einem Preis ab 450 Euro erhältlich, das Solarpanel für 199 Euro. In Summe werden also mindestens 649 Euro fällig, sodass du bei dem Aldi-Angebot effektiv 50 Euro exklusive Versandkosten sparen kannst.

Preislich ist das Angebot also interessant. Aufgrund des verhältnismäßig kleinen Speichers ist das angebotene Set aber eher als mobile Camping- und Gartenlösung geeignet, weniger um einen Haushalt bei einem längeren Stromausfall komplett mit Energie zu versorgen. Entsprechend wird das Angebot von Aldi auch als Outdoor-Lösung für Kleinverbraucher beworben. Verfügbar ist die handliche Powerstation mit Solarpanel bei Aldi nur solange der Vorrat reicht.

Jetzt weiterlesen Sind Solarpaneele und Powerstationen immer kompatibel?