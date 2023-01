Stromkosten senken & unabhängiger sein: Neues, riesiges Heimbatteriesystem von Bluetti

Egal, ob du bereits eine Solaranlage besitzt oder nicht: Mit dem EP600 Heimbatteriesystem von Bluetti kannst du deinen Strom speichern und dich so vom Stromnetz unabhängiger machen. Vor allem langfristig sparst du dabei aber auch ordentlich Geld. Wie das geht, erfährst du hier.

Perfekter Helfer beim Stromausfall: EP600

Das modulare EP600 Heimbatteriesystem, eignet sich perfekt dafür, deinen gesamten Haushalt im Falle eines Stromausfalls abzusichern. Dafür wird die überschüssige Energie in den B500 Erweiterungsbatterien gespeichert. Im Bundle für 11.499 Euro sind davon zwei inklusive. Die LiFePO4-Batteriezellen kommen mit einer 10-Jahres-Garantie. Was die Handhabungskapazität betrifft, so garantiert Bluetti ein Minimum von 15,48 MWh pro Batteriesatz. Das eingebaute BMS verwendet eine Dual-Core-CPU in Automobilqualität und eine fortschrittliche DSP-Steuerungstechnologie, um eine hohe Effizienz und optimale Leistung zu gewährleisten. Durch intelligente Kontrollmechanismen wird außerdem für die nötige Sicherheit gesorgt. Eine jährliche Wartung des EP600 Systems wird dennoch empfohlen.

Mit einer kontinuierlichen Ausgangsleistung von 6000 W versorgst du mit dem Heimbatteriesystem mühelos alle deine dreiphasigen Geräte zu Hause. Das Gerät kann dreiphasig 400 V und 6 KW Leistung liefern. Einzeln liefert eine Phase hingegen 230V und 2 KW Leistung. Laut Bluetti soll dies im Grunde den Strombedarf der meisten elektrischen Geräte im Haushalt einer ganzen Familie abdecken können. Durch die Kombination mit den B500 Erweiterungsbatterien, ermöglicht die EP600 dir eine maßgeschneiderte Kapazität von 9,8 kWh bis 79,3 kWh. Damit bist du auch bei längeren Stromausfällen gut gerüstet.

Stromkosten sparen? So geht’s!

Um deine Stromkosten optimal zu senken, verwendest du das EP600 Heimbatteriesystem in Kombination mit mehreren Sonnenkollektoren. Doch auch abseits davon kannst du mit dem Gerät Geld sparen. Dabei hilft etwa die Bluetti Peak Load Shifting-Technologie: Hier kannst du nämlich einstellen, dass die Energie beispielsweise nur bei günstigen Preisen geladen werden soll, wodurch sich die Stromkosten senken lassen.

Dies lässt sich ganz einfach über die mobile App von Bluetti steuern. Für alle, die bereits auf Solar setzen, lohnt sich das Gerät aber doppelt: Dank der AC/DC-Kopplung kannst du das EP600 System ohne Probleme in ein netzgekoppeltes Solarsystem integrieren.

Aufbau und Montage: Das gibt es zu beachten

Da das EP600 System IP65-zertifiziert ist, kannst du das Gerät sowohl in Innenräumen als auch im Freien montieren. Bei einer Aufstellung im Freien wird dir vom Hersteller dennoch ein Schutzgehäuse dringend empfohlen, um direkte Sonneneinstrahlung und Schäden durch sehr schlechtes Wetter zu vermeiden.

Wenn du das Gerät innen aufbaust, achte darauf, es von Heizungen und anderen Wärmequellen fernzuhalten. Alle weiteren Informationen zum Aufbau gibt es glücklicherweise in einem Schritt-für-Schritt-Tutorial auf der Website von Bluetti. Bei weiteren Fragen steht dir aber auch immer der Kundensupport zur Verfügung – und das nach dem Kauf sogar dein Leben lang!