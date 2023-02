Balkonkraftwerk von deutschem Anbieter: Dieses Solar-Panel ist lieferbar & richtig günstig

Beim Elektronikhändler Alternate läuft gerade und noch bis zum 9. Februar die „Cyber Week“. Angelehnt an die Shopping-Events im November, werden hier Frühjahrs-Angebote mit deutlichen Preisrabatten geboten. Dabei finden sich Deals aus herkömmlichen Technik- und Unterhaltungselektronik-Bereichen. Und eben aus den neueren, gefragten Branchen. Einige Solarkraftwerke und Powerstations sind hier im Sonderangebot.

Balkonkraftwerk von deutschem Anbieter für unter 900 Euro

Einige dieser Angebote bei Alternate kommen von der Leipziger Firma priWatt. Der Top-Tipp ist dabei das Photovoltaik-Set mit zwei 375-Watt-Panelen für herkömmliche Gitterbalkone. Normalerweise kostet der Doppelpack über 1.000 Euro. Bei Alternate bekommst du die beiden samt Halterung und Wechselrichter zur einfachen Einspeisung jetzt für 899 Euro. Absoluter Bestpreis für die Solarplatten.

Gegenüber dem Normalpreis von krummen 1.007,56 Euro sind das 108,56 Euro Rabatt. Beim Original-Hersteller kostet das Set – ebenfalls im Angebot – derzeit 50 Euro mehr. Auch hier soll es schnell geliefert werden können. Cool: Bei Alternate wird der Lagerbestand in einer Prozent-Skala dargestellt, anhand derer du abschätzen kannst, ob schnelles Zuschlagen nötig ist, um die Panels noch zeitnah zu erhalten. Prinzipiell werden die priWatt-Anlagen als „Auf Lager“ aufgeführt. Das unterscheidet sie von vielen, nur schwer lieferbaren Konkurrenzprodukten.

Das Balkonkraftwerk priBalcony Duo von priWatt ist im Angebot.

Wechselrichter & Zubehör: Das ist mit dabei

Das Balkonkraftwerk eignet sich dank Wechselrichter der Firma Hoymiles (HM-600 – 600Watt, Überspannungsschutz, IP67, 12 Jahre Garantie) zum einfachen Einstecken in einer Steckdose, wodurch der grün produzierte Strom direkt in dein Netz eingespeist wird. Scheint die Sonne nicht oder liegt der Strombedarf über der Produktion, greift die normale Netzversorgung. Die Zellen der priWatt-Anlage weisen eine monokristalline Zellstruktur auf, was sie höchst effizient auch bei schwachem Licht machen soll. Der Hersteller gibt einen Wirkungsgrad von 20,3 Prozent an, was für Photovoltaik im Alltagsgebrauch ordentlich ist.

Im Lieferumfang stecken neben den Platten selbst, der Halterung und dem 600W-Wechselrichter noch ein 10-Meter-Stromkabel mit SchuKo-Stecker. Gerade die großzügigen zehn Meter Kabellänge sind nützlich, denn: Nicht jeder hat direkt auf dem Balkon eine passende Einspeise-Steckdose.

Abmessungen des Produkts: Breite: 1.048 mm x Höhe: 35 mm x Länge: 1.765 mm

Gewicht: 20,5 Kilogramm

Leistung Solarpanele: 2 × 375 Watt

Leistung Wechselrichter: 600 Watt

Lieferung: 39,99 Euro

Weitere Angebote – auch direkt beim Hersteller

Neben dem beschriebenen Solarkraftwerk gibt es noch weitere, auch zum fixen Anbringen an Außenwänden, Betonbalkonen oder auf dem Dach im Angebot. Reicht dir erst einmal eine einzige Solarplatte, tut es vielleicht auch das baugleiche Einzel-Set für 528,57 Euro. Ist die Balkonausrichtung bei dir nicht vollends frei, ist vielleicht der Griff zum um 45° geneigten Einzel-Panel der richtige. Das kostet bei Alternate 671,43 Euro und ist direkt beim Anbieter sogar für nur 569 Euro zu haben.

Hast du keinen Balkon, lohnt sich ein Blick auf das Doppel-Modul priFlat für 779 Euro. Diese Platten lassen sich etwa auf Flachdächern oder im Garten flexibel anbringen und sorgen für Strom aus frontaler Sonne von oben.

Krumme Preise bei Solarkraftwerken? Das steckt dahinter

Das Top-Angebot von Alternate, das auf 899 Euro herunter reduziert wird, macht erst einmal nicht stutzig. Wohl aber der Streichpreis von sonst 1.007,56 aufweist. Und auch bei den anderen Produkten zeigt Alternate mitunter ungerundete Angaben. Was steckt hinter diesen krummen Preisen? Ganz einfach: zum Jahreswechel ist die Mehrwertsteuer auf solche Balkonanlagen entfallen und faire Anbieter geben diese Preisreduktion an die Kunden weiter, was in solchen Preisangaben mündet.

