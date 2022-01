Shell macht aus Tankstellen Ladeparks für E-Autos – und so sehen sie aus

Die großen Mineralölkonzerne müssen sich wandeln, wollen sie auch in Zukunft noch Geld im für sie so lukrativen Automobilsektor verdienen. Wie diese Veränderung im Detail aussehen könnte, demonstriert Shell in diesen Tagen in Großbritannien. Dort ist im Londoner Stadtteil Fulham nämlich ersichtlich, wie aus einer klassischen Tankstelle ein sogenannter EV Hub für Elektroautos geworden ist. Statt Zapfsäulen für Autos mit Verbrennungsmotor finden sich dort jetzt moderne Ladesäulen zum Aufladen von elektrifizierten Fahrzeugen. Shell macht also Ernst mit einer strategischen Neuausrichtung, um sich fit zu machen für das Geschäft der Zukunft.

Shell Recharge Ladepark: Aufladen mit bis zu 175 kW

Anders als Aral in Deutschland, wo zahlreiche Tankstellen in diesen Tagen moderne HPC-Lader mit einer Ladeleistung von bis zu 350 kW erhalten, geht Shell in Fulham noch nicht ganz so weit. Dort ist die erste große Ladestation von Shell mit neun Ladepunkten ausgestattet, die eine Ladeleistung von zunächst 175 kW bieten. Das reiche aber aus, um die meisten Autos binnen kurzer Zeit von 0 auf 80 Prozent aufzuladen, ist man bei Shell überzeugt. Zu beachten ist allerdings, dass viele E-Autos ohnehin nur über Ladevorrichtungen verfügen, die deutlich langsamer laden können. So sind es beispielsweise beim Volkswagen ID.4 maximal 125 kW, beim Mercedes-Benz EQC bis zu 110 kW. Und beim Renault Zoe in der Spitze sogar nur 50 kW.

Shell betont, dass die Ladestation in Fulham wie alle schon verfügbaren Ladesäulen an klassischen Tankstellen zu 100 Prozent mit zertifiziertem Strom aus erneuerbaren Energien betrieben wird. Dafür ist das Dach der Station mit eingebauten Solarmodulen ausgestattet. Vor Ort bietet Shell seinen Kunden unter anderem einen Sitzbereich, kostenloses WLAN und ein Café. So soll die Zeit während des Aufladens wie im Flug vergehen und auch zu einer kurzen Pause und zur Entspannung einladen. Das Pilotprojekt aus Großbritannien vermittelt eindrucksvoll, wie sich an einem bestehenden Tankstellen-Standort Benzin– und Dieselpumpen durch schnelle, moderne Ladestationen ersetzen lassen.

Holz statt Stahl: Der erste EV Hub von Shell Recharge präsentiert sich in einem modernen Design.

Immer mehr Shell-Tankstellen in Deutschland bekommen Schnellladesäulen

Auch in Deutschland stattet Shell mehr und mehr Tankstellen mit Schnellladesäulen für Elektroautos aus. Vor allem rund um Hamburg ist die Dichte an verfügbaren Shell-Ladepunkten schon recht groß. Die maximale Ladeleistung an den Shell Recharge-Säulen liegt aktuell bei 150 kW. Ob auch in Deutschland der Umbau von Tankstellen zu reinen Ladestationen für Elektroautos geplant ist? Unklar. Eine Anfrage von inside digtal blieb am Montag zunächst unbeantwortet.

Fest steht aber: Der Preis pro geladener kWh liegt bei Shell Recharge an den in Eigenregie betriebenen Ladesäulen in der Regel bei knapp 60 Cent. Was das im Vergleich zu anderen Ladestrom-Anbietern bedeutet, kannst du in unserem neuen, umfangreichen Ladestrom-Ratgeber nachlesen.