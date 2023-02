Netto: Kompakten Stromgenerator zum Top-Preis kaufen

Was tun, wenn der Strom ausfällt oder du dich zum Beispiel mit einem Camper an einem Ort aufhältst, an dem kein klassischer Stromanschluss verfügbar ist? Helfen kann in einem solchen Fall ein Inverter Stromerzeuger, den du als Stromgenerator nutzen kannst, um daran beispielsweise Elektrowerkzeuge oder andere elektrische Geräte anzuschließen. Im Onlineshop von Netto ist jetzt ein solcher Stromerzeuger für Einsteiger in Form des Scheppach SG1600i (HH1200IS-A2) zum Top-Preis erhältlich.

Inverter Stromerzeuger bei Netto kaufen

Ausgestattet ist der Generator mit einem vier Liter fassenden Tank, um den luftgekühlten 4-Takt-Benzinmotor zur Stromerzeugung starten zu können. Für die Aktivierung ist ein Seilzugstarter integriert. Der Hersteller gibt bei 2/3 Last einen Verbrauch von knapp 0,7 Litern pro Stunde an. Auf diese Weise ließe sich der Stromerzeuger folglich knapp sechs Stunden für die Erzeugung von Strom nutzen. Eine längere Laufzeit ist über einen einschaltbaren Energiesparmodus gewährleistet. Außerdem kannst du natürlich auch jederzeit Benzin nachfüllen, um eine längere Laufzeit zu erreichen.

Für einen möglichst komplikationslosen Transport ist der 13 Kilogramm schwere Generator mit einem Tragegriff ausgestattet. Um den Stromerzeuger in möglichst vielen Situationen einsetzen zu können, wurde auf eine kompakte Bauform geachtet. Die integrierte Inverter-Technologie sorgt für eine gleichmäßige Spannung, um auch empfindliche Geräte wie Notebooks an die 230-Volt-Wechselstrom-Steckdose anschließen zu können.

Stromerzeuger mit einer 230V-Steckdose: der Scheppach SG1600i.

Was kostet der Scheppach SG1600i?

Netto bietet den Scheppach SG1600i mit 53 ccm Hubraum und 1.000 Watt Ausgangsleistung derzeit zum Sonderpreis an. Statt üblicherweise 399 Euro (unverbindlicher Verkaufspreis / UVP) werden im Onlineshop des Discounters nur 259,99 Euro fällig. Einmalig kommen Versandkosten in Höhe von 2,95 Euro dazu. In anderen Webshops musst du aktuell mindestens knapp 305 Euro einplanen, wenn du dir den Stromerzeuger sichern möchtest. Netto bietet also ein lupenreines Generator-Schnäppchen an.