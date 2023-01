Ideales Urlaubsziel: ADAC kürt die besten Campingplätze Deutschlands

Wer Campingplätze liebt und sich dabei im Urlaub viel Erholung gönnen will, muss die Grenzen Deutschlands nicht verlassen. Der ADAC überprüft in jedem Jahr die Campingplätze Europas. Wer die Inspekteure mit der Qualität vollständig überzeugen kann, verdient sich die Auszeichnung als ADAC-Superplatz. Diese Campingplätze zählen zu den besten Campingplätzen Deutschlands.

Die besten Campingplätze Deutschlands: ADAC-Superplätze

Jedes Jahr überprüfen ADAC-Inspekteure die besten Campingplätze. Für das Jahr 2023 konnten sich 175 Campingplätze in Europa die Auszeichnung ADAC-Superplatz verdienen. Ganze 21 dieser ausgezeichneten Plätze liegen dabei im Deutschland. Im Jahr 2022 konnten mit 20 Campingplätzen ein Platz weniger die Inspekteure überzeugen. Im europaweiten Vergleich sichert sich Deutschland den vierten Platz nach Menge der ADAC-Superplätze. Spitzenreiter in diesem Jahr ist unser direktes Nachbarland Frankreich: Insgesamt 13 neue Plätze konnten sich dort den ADAC-Superplatz-Titel verdienen, sodass sich insgesamt 42 ADAC-Superplätze in dem Bundesland finden. Damit sich ein Campingplatz die Auszeichnung verdienen kann, muss die Qualität in allen Testkriterien dafür stimmen. Dazu zählt sowohl die Qualität der Sanitärausstattung, Platzgelände, Versorgung, Freizeitangebote als auch verfügbare Bademöglichkeiten.

Deutschland belegt Platz 4 im europaweiten ADAC-Superplatz-Ranking

Wie im vergangenen Jahr liegen die meisten der besten Campingplätze Deutschland dabei in Schleswig-Holstein. Insgesamt 6 der Superplätze finden sich dabei in dem Bundesland, wobei gleich 4 der Plätze auf der Ostsee-Insel Fehmarn liegen. Den zweiten Platz im Ranking teilen sich in diesem Jahr die Bundesländer Bayern und Baden-Württemberg. Der neu im Ranking aufgenommene Platz Kur- und Feriencamping Max 1 befindet sich dabei in Bayern. Nicht alle Bundesländer sind dabei mit einem Superplatz vertreten. Neben Schleswig-Holstein, Bayern und Baden-Württemberg schaffen es lediglich Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen, Brandenburg, Rheinland-Pfalz sowie Sachsen in die Auflistung.

Die besten Campingplätze Deutschlands nach Bundesland

Die besten Campingplätze in Deutschland verdienen sich, mit Ausnahme vom Kur- und Feriencamp Max 1, die Auszeichnung nicht zum ersten Mal. Dementsprechend früh können die jeweiligen Stellplätze auf den Plätzen ausgebucht sein. Wenn du dir einen Platz auf einem der ADAC-Superplätze sichern möchtest, lohnt sich daher möglichst früh zu buchen. Weitere Informationen zu allen ADAC-Superplätzen in Deutschland können Camping-Freunde auf PiNCAMP, der Campingplattform des ADAC finden. Dort können die Plätze auf den ADAC-Superplätzen auch direkt gebucht werden.

Für eine flexiblere Übersicht haben wir dir die besten Campingplätze Deutschlands nach Bundesland aufgelistet.

Schleswig-Holstein

Baden-Württemberg

Bayern

Mecklenburg-Vorpommern

Niedersachsen

Brandenburg

Rheinland-Pfalz

Sachsen