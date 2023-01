Deutschlandticket-App ist da: So kommst du an das 49-Euro-Ticket

Die Deutschlandticket-App ist da, obwohl das Deutschlandticket noch nicht einmal da ist. Doch die App ist kein Fake und kein Betrug. Sie stammt von der IT-Firma HanseCom, die schon heute für zahlreiche Verkehrsverbünde die Ticket-Apps realisiert. In dieser Funktion hat HanseCom nun auch die Deutschlandticket-App in die AppStores für iPhone und Android gebracht. Hier kannst du schon heute das 49-Euro-Ticket vorbestellen und dann künftig als Handyticket nutzen. Ob das jetzt schon sinnvoll ist, sei dahingestellt.

Deutschlandticket-App bietet Vorverkauf des Tickets an

Nach dem Download musst du dich in der App einmalig mit deinen persönlichen Daten und Bezahldaten registrieren. Nutzt du schon die App HandyTicket Deutschland, kannst du die Zugangsdaten auch hier nutzen. Das trifft nach Angaben von HanseCom auf immerhin zwei Millionen Menschen zu. Sind die Daten hinterlegt, kannst du das Deutschlandticket vorbestellen. Sobald der offizielle Verkauf beginnt, bekommst du es dann automatisch jeden Monat das Handyticket ausgeliefert.

Bei der Buchung kannst du frei wählen, von welchem Mobilitätsanbieter du das Deutschlandticket beziehen willst. Zum Start der App sind bereits rund 20 Verkehrsunternehmen und -verbünde aus ganz Deutschland an Bord. Für dich und das Ticket es aber vollkommen egal, ob du das Ticket bei einem Verkehrsverbund in München, Hamburg oder Berlin kaufst – es gilt überall gleich. Und genau hier könnte das Problem liegen. Denn der Anbieter, den du auswählst, bekommt dein Geld. Idealerweise sollte das der Verkehrsverbund deiner Heimatregion sein, da du das Ticket hier am meisten nutzen wirst. Da es aber keine Rolle spielt, könnten Nutzer auch schlichtweg den ersten Anbieter in der Liste nutzen. Die „Bahnen der Stadt Mohnheim“ würden sich demnach über überdurchschnittlich viele Einnahmen freuen.

Einführung im April oder Mai geplant

Doch noch steht der Verteilschlüssel hinter dem Deutschlandticket nicht final fest. Es kann also sein, dass man hier noch entsprechend nachsteuert. In Verkehrsverbünden wie dem VBB in Berlin-Brandenburg bekommen die Verkehrsunternehmen für den Verkauf eines Tickets eine anteilige Provision, der Rest des Ticketpreises fließt in einen großen Topf zur weiteren Verteilung.

Das Deutschlandticket ist der Nachfolger des beliebten 9-Euro-Ticket aus dem vergangenen Sommer. Es soll bei der Einführung 49 Euro monatlich kosten, daher auch der Beiname 49-Euro-Ticket. Der Preis wird aber vermutlich schnell steigen. Wie das 9-Euro-Ticket soll das Deutschlandticket im Nah- und Regionalverkehr in der 2. Klasse für ganz Deutschland gelten. Es wird als Abo erhältlich und monatlich kündbar sein. Als Startzeitpunkt visieren Politik und Verkehrsunternehmen aktuell den 1. April oder den 1. Mai 2023 an.