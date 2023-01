Achtung Abzocke: Nicht jede Mini-PV-Anlage solltest du kaufen

Das Geschäft mit Balkonkraftwerken boomt weiterhin. Für nur wenige hundert Euro kannst du dank der steckerfertigen Mini-PV-Anlagen zu Hause Strom erzeugen. Dadurch lassen sich deine Kosten gerade bei den gestiegenen Strompreise stark reduzieren. Allerdings solltest du nicht jede angebotene Anlage kaufen. Einige Komplettsets entpuppen sich leider schnell als Abzocke.

Achtung Abzocke: Wie teuer darf eine Mini-PV-Anlage sein?

Die Preise von Balkonkraftwerken sind in den vergangenen Wochen stark gesunken, was den Verkauf neu befeuert. Wer das Glück hat, in einem Bundesland oder einer Kommune mit einem Förderprogramm für Mini-PV-Anlagen zu leben, kann zusätzlich sparen. Dank des Wegfalls der Mehrwertsteuer sowie erholter Lieferketten lassen sich steckerfertige Komplettsets mittlerweile bereits für 700 bis 800 Euro finden. Einzelne Modelle mit Zusatzfunktionen wie einer App-Unterstützung können bis zu 1.000 Euro kosten. Bedauerlicherweise bewegen sich nicht alle Angebote in diesem Preisrahmen.

Insbesondere bei Komplettsets, die aus vielen einzelnen Komponenten bestehen, lassen sich schwarze Schafe mit überteuerten Preisen finden. Hier scheinen die Anbieter auf die Unwissenheit der Käufer oder einen neuen Engpass bei Balkonkraftwerken zu setzen. Aufpreise von bis zu 1.000 Euro im Vergleich zu gleichwertigen Komplettsets sind hierbei möglich. Andere Anbieter sind weniger unverschämt, bewegen sich mit Komplettsets dennoch in einem Preisrahmen, der rund 300 bis 500 Euro teurer als die Konkurrenz ausfällt. Stößt du bei der Suche nach einer Mini-PV-Anlage auf Preise von 1.100 Euro oder aufwärts, solltest du die angebotenen Komponenten im Set kritisch mustern.

Häufig stellen überteuert angebotenen Balkonkraftwerken lediglich ein Set aus Modulen, einem Wechselrichter sowie einem Stromkabel zum Anschluss an die Hauselektronik dar. Selbst bei leistungsstärkeren Modulen, die mehr als die 600 gewünschten Watt Leistung für den Wechselrichter bieten, sind hohe Aufpreise nicht gerechtfertigt. Komplettsets mit Modulleistungen von 700 bis 820 Watt kannst du bereits für um die 800 bis 900 Euro finden. In Modulen mit höherer Leistung zu investieren, lohnt sich für ein Balkonkraftwerk tatsächlich nicht, da der vorhandene Wechselrichter die Ausgabe stets auf 600 Watt limitiert. Dennoch besitzen Sets mit Modulen von 600 bis 820 Watt Leistung einen Vorteil. Sie können nämlich auch bei schlechten Lichtverhältnissen noch wesentlich mehr Strom gewinnen als leistungsschwächere Module.

Welche Aufpreise bei Komplettsets sind gerechtfertigt?

Handelt es sich um ein Set, das inklusive einer Montagehalterung geliefert wird? Bei großen Halterungen, mit denen du deine Module direkt auf dem Boden ausrichten, an der Fassade oder auf dem Dach befestigen kannst, ist ein gewisser Aufpreis gerechtfertigt. Diese Halterungen stellen Metallkonstruktionen dar, die mit eigenen Material- und Fertigungskosten berücksichtigt werden müssen. Bei solchen Komplettsets kann der Einkaufspreis 100 bis 200 Euro über dem Preis eines Sets ohne entsprechende Halterung liegen. Dabei handelt es sich nicht um eine Abzocke am Kunden, sondern um zusätzliche Bauteile. Da diese nicht von jedem Interessenten benötigt werden, sind sie nicht in jedem Komplettset enthalten. Stellt die mitgelieferte Halterung jedoch lediglich eine Balkonhalterung mit einzelnen Verschraubungen dar, sollte das Komplettset nicht mehr als 100 Euro über den Durchschnittspreisen liegen.