Balkonkraftwerk bei Netto: Solarmodule für Gratis-Strom zum Sonderpreis

Steigende Strompreise sorgen seit dem vergangenen Jahr dafür, dass Solarpanels einen ungeahnten Nachfrageboom erleben. Das Problem: Häufig sind sie ausverkauft oder es muss eine lange Lieferzeit akzeptiert werden. Anders im Onlineshop von Netto Marken-Discount. Dort kannst du dir jetzt Solarmodule etwa für ein Dach- oder Balkonkraftwerk mit einer Lieferzeit von knapp einem Monat sichern. Und im Rahmen einer Sonderaktion winkt zudem eine kräftige Ersparnis auf den unverbindlichen Verkaufspreis (UVP) des Herstellers. In der Spitze ist ein Rabatt in Höhe von 38 Prozent drin.

Netto verkauft Solarpanels zum Sonderpreis

Angeboten werden von Netto mehrere Solarpanel-Sets des chinesischen Herstellers Risen Energy. Je nach persönlichem Bedarf kannst du zwei, drei, vier, fünf, sechs, acht oder sogar zehn Solarmodule auf einen Schlag bestellen. Die Leistung eines einzelnen Panels liegt bei 410 Watt, sodass du in der Spitze auf 4.100 Watt Gesamtleistung kommen kannst, wenn du dich für das 10er-Set entscheidest (für dann 2.149 Euro). Nach erfolgreicher Installation ist es mit den auf dem Balkon oder Dach montierten Solarmodulen möglich, Strom aus Sonnenenergie in das Hausnetz einzuspeisen und so die persönlichen Stromkosten zu senken. Moderne PERC-Zelltechnologie mit jeweils 120 monokristallinen Halbzellen sorgt dafür, dass auch bei weniger optimaler Bestrahlungsstärke noch Strom erzeugt wird.

Solarpanel von Risen gibt es bei Lidl jetzt zum Sonderpreis.

Angeboten werden die insgesamt sieben Solarpanel-Sets mit IP68-Zertifizierung (staub- und wasserdicht) zu folgenden Konditionen:

Einmalig kommen 2,95 Euro Versandkosten hinzu. Sehr wenig, wenn man bedenkt, dass die Solarmodul-Ware per Spedition zu einem Wunschtermin zu dir nach Hause geliefert wird.

Wichtiges Zubehör fehlt im Lieferumfang

Wichtig allerdings: Ein AC-Kabel für die Verbindung zu einer Steckdose und ein Wechselrichter zur Einspeisung des per Sonnenenergie gewonnenen Stroms in das Hausnetz sind im Lieferumfang der Solarpanele von Risen nicht inklusive. Auch eventuell benötigtes Montage- und Aufstellmaterial gibt es nur gegen Aufpreis. Dieses Zubehör musst du noch separat erwerben.

Bei einem ebenfalls bei Netto erhältlichen Solarmodul-Set von Juskys mit einer Leistung von 600 Watt (2 Solarmodule) ist dieses Zubehör zu einem Paketpreis von 699,99 Euro bereits inklusive. Aktuell ist dieser Deal aber ausverkauft. Neuware von Netto jedoch bereits angekündigt.

