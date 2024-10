Während man früher eigentlich nur das Schloss und vielleicht noch eine Türkette hatte, um sich in seinen eigenen vier Wänden sicher zu fühlen, gibt es mittlerweile zum Glück eine Vielzahl an smarten Gadgets für die Sicherheit. Etwas, auf das kein Hausbesitzer verzichten sollte, ist daher eine gute Überwachungskamera. Der Hersteller Baseus Security hat hierfür das optimale Gerät im Sortiment. Neben wichtigen Funktionen wie einer Nachtsicht samt hoher 2K-Auflösung oder einem Bewegungsmelder hat die N1 Überwachungskamera noch einen weiteren entscheidenden Vorteil: Denn im Gegensatz zu vielen anderen Herstellern – die zum Speichern der Videos mit einem zusätzlichen Cloud-Speicher zur Kasse bitten – besitzt das Gerät von Baseus Security einen internen Speicher. Wir schauen uns das Sicherheits-Gadget mal an.

Baseus Security N1 Überwachungskamera: 2K-Aufnahmen, Nachtsicht & Co.

Einmal ausgepackt, kannst du die N1 Überwachungskamera ruckzuck und komplett ohne Kabel aufbauen. Grund dafür ist ein verbauter Akku, welcher die Kamera bis zu 210 Tage mit Strom versorgt. Selbstverständlich kannst du die Sicherheitskamera dabei dank IP67-Schutz gegen Wasser auch draußen anbringen.

Anschließend liefert sie dir Aufnahmen in 2K-Auflösung, auf Wunsch sogar mit achtfachem Zoom. Dadurch sollen etwa Autokennzeichen in acht Meter Entfernung noch erkennbar sein! Ein weiterer Vorteil ist der große Blickwinkel von 145° – so entgeht der Kamera nichts. Und selbst bei Nacht liefert die Sicherheitskamera dank eines Scheinwerfers (100 Lumen) sowie einer Nachtsicht in Farbe brauchbare Aufnahmen. Zusätzlich punktet sie ebenso mit verschiedenen Erkennungsfunktionen sowie einstellbaren Zonen, um Fehlalarme zu vermeiden.

Die Kamera kann auch via Alexa oder Google Home gesteuert werden

Sicherheit wird großgeschrieben

Apropos Alarm: Wenn sich eventuelle Eindringlinge vor deiner Tür befinden, wird dir sofort eine Benachrichtigung samt Screenshot der Aufnahme aufs Smartphone geschickt. Dadurch weißt du umgehend, ob wirklich ein Einbrecher oder nur der Postbote vor der Tür steht. Auch eine Live-Übertragung ist möglich. 2-Wege-Audio ist ebenfalls vorhanden und ermöglicht die Kommunikation mit Personen vor der Tür.

Die N1 Überwachungskamera sorgt aber nicht nur rund um deine Wohnung für Sicherheit. Dank einer vom TÜV zertifizierten Encryption-Technologie sind auch deine persönlichen Daten und Aufnahmen stets sicher und nur du hast darauf Zugriff. Gespeichert werden die Videos auf dem integrierten 16-GB-Speicher. Fortlaufende Extra-Kosten für einen Cloud-Speicher gibt’s bei Baseus Security also nicht.

Aktuell im Angebot: Das kostet dich die Überwachungskamera

Technisch kann sich die N1 Überwachungskamera von Baseus Security absolut sehen lassen. Doch wie steht es um den Preis? Als UVP werden für ein 2er-Set samt Station vom Hersteller 169,99 Euro ausgeschrieben. Momentan kommst du aber bei Amazon deutlich günstiger an die Sicherheitsgeräte und zahlst jetzt nur niedrige 129,99 Euro.