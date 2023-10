MediaMarkt schmeißt LG-Premium-TV raus: Unter 700 Euro gab es ihn bisher noch nie Felix Kemper 2 Minuten

Wer auf der Suche nach einem neuen Fernseher ist, sollte das aktuelle Angebot bei MediaMarkt nicht verpassen. Denn hier gibt's gerade einen QNED-TV von LG 46 Prozent günstiger für nur noch 699 Euro. Was der 4K-Fernseher kann und wieso das Angebot so gut ist, schauen wir uns genauer an.