Ein neues Auto muss nicht automatisch teuer sein. Das beweist jetzt MediaMarkt mit einem neuen Leasing-Angebot. Denn komfortabel über die MediaMarkt-Homepage kannst du dir ab sofort den Fiat 500 Lounge Hybrid sichern. Dabei handelt es sich um einen kleinen Stadt-Flitzer, der sogar mit einem umweltfreundlichen Mild-Hybrid-Antrieb ausgestattet ist.

So kommst du an dein Traumauto von MediaMarkt

Zur Verfügung steht dir der Fiat 500 direkt im Online-Shop von MediaMarkt in vier Farben: Weiß, Grau, Schwarz Metallic und Türkis Metallic. Du entscheidest, ob du den Wagen lieber bis zu 10.000 Kilometer pro Jahr fahren möchtest oder doch lieber maximal 15.000 Kilometer. Abhängig davon, ob das Ganze zwei, drei oder vier Jahre geschehen soll, zahlst du dafür im günstigsten Fall 99 Euro pro Monat. Bei zwei Jahren bezahlst du ebenfalls günstige 135 Euro monatlich. Mehr gefahrene Kilometer kosten übrigens 11,19 Cent extra. Fair: Eine Toleranz von 2.500 Kilometern zum Vertragsende.

Und das Beste: Du musst nicht einmal eine Anzahlung leisten. Auch horrende Überführungskosten musst du nicht befürchten. Optional kannst du von der Provinzial eine KfZ-Vollkasko-Versicherung inklusive Haftpflichtversicherung dazu bestellen – für 45 Euro pro Monat. Natürlich kannst du dich aber auch selbst um eine andere Versicherung für dein neues Auto kümmern.

Der Fiat 500 selbst, ein schnittiger Dreitürer, kommt in der N3 Hybrid Lounge Edition zu dir. Ideal für den Stadtverkehr ist das wendige Auto mit vier Sitzen ausgestattet. Mit sechs manuell zu bedienenden Gängen bist du im Straßenverkehr unterwegs und kannst dabei auf 51 kW (70 PS) Leistung zugreifen.

Soll es mal auf die Autobahn gehen, flitzt du mit bis zu 167 km/h von A nach B. Und dank Mild-Hybrid-Technologie liegt der gemischte Kraftstoffverbrauch nach Herstellerangaben bei nur 3,9 Litern pro 100 Kilometern.

Mild-Hybrid – Was heißt das eigentlich?

Mild-Hybrid? Davon hast du vielleicht schon gehört. Wenn du dir aber nicht genau vorstellen kannst, um was es sich dabei handelt, erklären wir es dir gerne. Mit dem Fiat 500 von MediaMarkt bist zu zwar in aller Regel mit einem klassischen Benzin-Frontantrieb unterwegs, kannst phasenweise aber auch elektrisch fahren. Denn das Mild-Hybrid-Konzept kombiniert einen Verbrennungsmotor mit einem Elektromotor, der an einer Batterie hängt.

Der E-Motor unterstützt dabei den Verbrenner zum Beispiel beim Anfahren. Als Generator gewinnt er beim Bremsen aber auch Energie zurück (Rekuperation), die du später wieder unterstützend einsetzen kannst – zum Beispiel bei einer Beschleunigung des Autos. Zusätzlich schaltet sich der Motor im Leerlauf schon beim Ausrollen ab 30 km/h ab. Das Zusammenspiel reduziert die Motorlast und damit auch den Kraftstoffverbrauch.

Was steckt sonst noch im Fiat 500 von MediaMarkt?

Zur Serienausstattung gehören unter anderem elektrisch verstellbare und beheizbare Außenspiegel, elektrische Fensterheber vorne, eine Geschwindigkeitsregelanlage, ein höhenverstellbares Lenkrad mit Multifunktionstasten aus Techno-Leder sowie eine Kompatibilität mit Apple CarPlay und Android Auto. Außerdem an Bord eine manuelle Klimaanlage mit Pollenfilter, Start-Stopp-Automatik und ein Radio mit 7 Zoll großem Touchscreen.

Realisiert wird das Angebot von MediaMarkt in Zusammenarbeit mit der Santander Bank, der Leasing Online-Plattform Vehiculum und dem Autohaus König in Berlin. Und in Berlin kannst du das von dir bestellte Auto auch abholen – ideal, um der deutschen Hauptstadt vielleicht mal wieder einen längeren Besuch abzustatten.

Alternativ steht dein neues Auto aber auch in Erfurt oder Halle (Saale) zur Abholung bereit. Die Lieferzeit liegt bei zwei bis drei Monaten. Gültig ist der limitierte Deal vorerst nur bis zum 30. Juni.