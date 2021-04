4.000 Euro Rabatt: LG OLED TV nur heute im Sonderangebot

Im Rahmen der „Preisansage“-Aktion hat MediaMarkt am Montag (12. April) neue Tagesangebote gestartet. Top-Deal diesmal: Ein großer OLED-Fernseher von LG, der gegenüber dem Herstellerpreis um 4.000 Euro reduziert ist. Klingt gut, ist es im Vergleich auch – dennoch ist das Angebot am Ende des Tages nicht per se billig: Für 2.999 Euro verkauft der Händler den LG OLED77CX6LA mit 4K-Auflösung auf einem riesigen 77-Zoll-Bildschirm. Top-Kaufargument ist neben der Größe die OLED-Technologie.

Außerdem in den Tagesangeboten: Ein Sony-Fernseher – ebenfalls mit OLED-Technik aber mit „nur“ 55 Zoll – der dank Kombi-Rabatt und Warenkorb-Abzug am Ende 1.499 Euro kostet und als krasser Kontrast ein 100-Euro-Handy von Huawei. Die Tagesangebote enden am Dienstagmorgen um 9 Uhr.

LG OLED-TV mit fast 60 Prozent Rabatt bei MediaMarkt

Die 6.999 Euro, die MediaMarkt als Referenz für den Rabattpreis nimmt, entsprechen der Preisempfehlung des Herstellers, die auf dem Markt längst nicht mehr geboten wird. Aber auch im aktuellen Preisvergleich kann sich das Tagesangebot von MediaMarkt durchsetzen. Für unter 3.000 Euro gibt und gab es den LG-Fernseher bisher noch nicht. Wer also ohnehin auf der Suche nach einem hochklassigen und überaus großen TV-Gerät ist, kann hier ein echtes Schnäppchen machen. Gegenüber Einzelangeboten sind mindestens 100 Euro Ersparnis drin, gegenüber dem Massenhandel sogar mehrere hundert Euro.

Dazu fallen bei MediaMarkt keine Versandkosten an, was bei einem Gerät dieser Größe durchaus relevant ist. Wo wir beim Thema sind: Überlegst du, dir das LG-Angebot zu sichern, musst du schauen, ob du wirklich Platz hierfür hast. Die Bildschirmdiagonale beträgt 195 Zentimeter. Das Gerät ist 1,72 Meter breit und einen Meter hoch – ohne Standfuß. Gesamtgewicht mit Fuß: fast 36 Kilogramm.

→ LG-OLED-Angebot hier sichern (endet 13.4., 9 Uhr)

Technisch ist das edle Gerät aus dem Modelljahr 2021 über fast jeden Zweifel erhaben. LGs OLED-Technologie ist auf dem Fernseher-Segment marktführend. Für Bildoptimierung setzt LG auf den Alpha 9 AI-Prozessor (3. Generation), HDR10 und eine 120-Hertz-Bildwiederholfrequenz. Smart-TV-Funktionen gibt es mit der Oberfläche webOS 5.0, die Zugriff auf die gängigen Streaming-Apps ermöglicht. Für Konsolen, Receiver oder Streaming-Sticks und Boxen stehen 4 HDMI-2.1-Slots zur Verfügung.

Doppelte Auflösung, doppelter Preis? 8K ist noch zu teuer

Die Alternative für alle, die es etwas kleiner mögen, findet sich ebenfalls in den heutigen Tages-Deals: Der OLED-TV von Sony misst 55 Zoll und kostet nach Warenkorb-Direktabzug noch 1.499 Euro.

Einmal zur Einordnung es LG-Krachers: Willst du den identisch großen OLED-TV mit noch besserer Auflösung, nämlich in 8K, haben, skalieren sich auch die Kosten hoch. Doppelte Auflösung gleich doppelter Preis? Leider nicht. Die 8K-Variante ist bei MediaMarkt zwar auch um 15 Prozent und damit um 3.000 Euro reduziert, kostet aber immer noch schlappe 17.000 Euro. Und selbst das ist nicht das Ende der Fahnenstange.

Affiliate-Link: inside digital erhält eine kleine Provision, wenn du über den markierten Link einkaufst. Den Preis für das Produkt beeinflusst dies nicht. Die Einnahmen tragen dazu bei, dir unseren hochwertigen Journalismus kostenfrei anbieten zu können.