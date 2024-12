Kopfhörer für unter 30 Euro: Sichere dir dieses beliebte Modell von Sony

Gute On-Ear-Kopfhörer müssen nicht teuer sein. Sie müssen nur ordentlich reduziert sein! So ist es auch bei den WH-CH520 von Sony. Bei MediaMarkt laufen aktuell die Cyber Week Deals, weshalb du mit einem saftigen Rabatt von 58 Prozent rankommst. Wenn du dir selbst oder jemandem anderen ein preiswertes Weihnachtsgeschenk machen willst, solltest du jetzt genau aufpassen.

Das können die Sony-Kopfhörer für unter 30 Euro

Sony hat diese Kopfhörer an den Alltag von Vielhörern angepasst. Für maximalen Komfort sorgen die weichen Ohrpolster und der verstellbare Kopfbügel garantiert einen optimalen Sitz. Du darfst mit einer ordentlichen Akkuleistung von 50 Stunden rechnen. Solltest du vergessen haben, die Kopfhörer zu laden, genügen bereits drei Minuten am Ladekabel, um für 1,5 Stunden Inhalte wiedergeben zu können.

Du kannst hier sogar zwei Geräte gleichzeitig kabellos verbinden und so zum Beispiel, während du einen Film am Laptop guckst, einen eingehenden Anruf annehmen, ohne die Kopfhörer abnehmen zu müssen. Dank Active Noise Cancelling (ANC) blenden die Kopfhörer Störgeräusche aus und du kannst dich auf das Wesentliche konzentrieren. Um aus deiner Musik das Maximum herauszuholen, lässt sich der Klang in der App an deinen Geschmack anpassen.

Bei MediaMarkt jetzt richtig günstig

Die Kopfhörer gibt es in Schwarz, Weiß, Blau und Beige. Der Preis von lediglich 29 Euro ist für alle Modelle gleich. MediaMarkt schreibt hier eigentlich einen UVP von 69,99 Euro aus, was laut Preisvergleich nicht ganz der Wahrheit entspricht. Dennoch bekommst du die Kopfhörer gerade bei keinem anderen Händler günstiger.

Für nur 29 Euro hat sich hier ein echtes Super-Schnäppchen versteckt, das eine Bewertung von 4,7/5 Sternen bei MediaMarkt verdient hat. Wenn du also auf der Suche nach Kopfhörern bist, die dir einen guten Sound liefern, ohne dich in den finanziellen Ruin zu treiben, solltest du den Sony WH-CH520 eine Chance geben.