Die PS5 kann eigentlich alles, was das Gamer-Herz benötigt: Schicke Grafik und flotte Leistung, coole Exklusivspiele und die einzigartigen DualSense-Controller zählen sicherlich zu den Highlights. Auf eine Sache müssen viele Nutzer aber dennoch verzichten. Doch das muss nicht mehr so sein.

Diese Funktion fehlt vielen bei der PS5 …

Die Rede ist dabei vom Laufwerk. Klar, es gibt nicht ohne Grund eine Disc- und Digital-Edition der PS5. Bei Letzterer verzichtet Sony komplett aufs Disc-Laufwerk, wodurch Spiele, Filme und Serien nur digital erworben beziehungsweise abgespielt werden können. Doch vielleicht gibt es manche Digital-Konsolen-Besitzer, die nach einer Weile doch nicht mehr aufs Laufwerk verzichten möchten. Und da gibt’s eine einfache Lösung.

… und so rüstest du sie jetzt günstig nach

Sony bietet für die PS5 Slim in der Digital Edition nämlich ein Disc-Laufwerk zum Nachrüsten an – und genau das ist aktuell im Angebot ziemlich günstig zu haben. Während du andernorts gut und gerne fast 100 Euro oder mehr zahlen musst, verkauft MediaMarkt das Zubehör jetzt schon für 79,99 Euro, inklusive Gratis-Lieferung. So günstig wie jetzt war das PS5-Laufwerk sogar noch nie (zum Preisvergleich und -verlauf)!

So einfach funktioniert das Ganze

Um dir den Umstieg auf eine PS5 mit Disc-Laufwerk möglichst einfach zu machen, liefern wir dir hier noch eine kurze Anleitung, wie das Ganze funktioniert. Ganz wichtig vorweg: Das bei MediaMarkt angebotene Laufwerk funktioniert nur mit der PS5 Slim Digital Edition (CFI 2000). Für die erstmalige Inbetriebnahme ist zudem eine Internetverbindung erforderlich, da das Laufwerk über die Konsole registriert werden muss. Immerhin braucht man keinerlei Werkzeug oder technisches Vorwissen, der Umbau sollte in nur wenigen Minuten erledigt sein.

Schritt 1: Vorbereitung

Schalte deine PS5 vollständig aus und trenne alle Kabel (neben Strom auch HDMI, USB und Co.)

Falls die Konsole zuvor am Laufen war, warte kurz, dass sie abkühlt

Lege die PS5 mit der Unterseite nach oben (also PS5-Logo unten) und der Front zu dir gerichtet auf eine möglichst weiche Unterlage

Schritt 2: Abdeckung entfernen

Falls angebracht, entferne die Standfüße

Zieh die untere Abdeckplatte (jetzt oben) auf Seiten der Front-Anschlüsse vorsichtig ab

Schritt 3: Disc-Laufwerk einsetzen

Du solltest bei der PS5 jetzt an der zu dir gerichteten Seite zwei Löcher sehen, die jeweils mit einem Dreieck-Symbol markiert sind

Hier drückst du die Haken/Clips des Disc-Laufwerks vorsichtig rein, bis ein Klicken zu hören ist

Schritt 4: Neue Abdeckung und Standfüße anbringen:

Verwende statt der alten jetzt die neue, beim Laufwerk mitgelieferte, Abdeckung und die ebenfalls enthaltenen längeren Standfüße (alten Teile passen nicht mehr!)

Klicke die neue Abdeckung an den vorgesehenen Punkten ein, bis sie einrastet

Schritt 5: Einrichtung

Schließe alle Kabel an und schalte deine PS5 ein

Die Konsole sollte das neue Laufwerk automatisch erkennen

Folge den Anweisungen auf dem Bildschirm, um das Laufwerk online zu registrieren (ggf. ist ein Systemupdate notwendig)

Wenn du diese Schritte befolgst, sollte das Laufwerk hiernach direkt einsatzbereit sein. Anschließend kannst du dann auch auf einer ursprünglichen Digital Edition der PS5 Slim Spiele-Discs, Blu-Rays, DVDs und Co. abspielen.

→ Jetzt Laufwerk für 79,99 Euro bei MediaMarkt kaufen

