iPhone 15 Pro rechnerisch umsonst zum Tarif? So geht’s!

Bei der Aktion „iPhone on US“ von O 2 bekommst du ein iPhone 15 Pro quasi komplett gratis. Alles, was du dafür tun musst, ist ein Altgerät einschicken. Wenn dieses noch gut 180 Euro wert ist, musst du keinen Aufpreis mehr zum Tarif zahlen. Und das Angebot gilt nicht nur für Apple-, sondern auch für Android-Geräte. Alle Details erklären wir dir hier.

iPhone 15 Pro gratis? So funktioniert die Aktion

Wenn du bei O 2 das Bundle aus einem iPhone 15 Pro mit dem Tarif O 2 Mobile L Boost abschließt und dein Altgerät in Zahlung gibst, erhältst du das Bundle für monatlich nur 44,99 Euro. Und das ist beachtlich, denn der Tarif mit einem riesigen 140 GB Datenvolumen kostet normalerweise allein bereits dasselbe. So bekommst du das iPhone quasi geschenkt dazu. Alles, was du sonst noch dafür tun musst, ist ein altes Smartphone einzuschicken. Und das geht so.

Hast du ein altes Android- oder Apple-Handy im Schrank liegen oder noch in Nutzung, kannst du es hier sinnvoll eintauschen. Wenn du dir das neue iPhone komplett gratis holen möchtest, muss dein Altgerät allerdings noch mindestens 182 Euro wert sein. Liegt der Wert deines Altgeräts darunter, musst du die Differenz einmalig zahlen. Denn der Gerätepreis für das iPhone 15 Pro in diesem Bundle liegt grundsätzlich bei 181 Euro. Ist dein altes Gerät mehr wert, bekommst du auch eine entsprechend höhere Summe ausgezahlt. Es gibt jedoch ein paar Bedingungen für die Tauschaktion.

So kannst du kein Smartphone einschicken, das ein gebrochenes oder zerkratztes Display hat und das Smartphone muss sich auch noch einschalten lassen. Dein Altgerät erfüllt die Kriterien? Dann steht dem neuen iPhone 15 Pro nichts mehr im Wege. Übrigens: Wenn du mehr über das iPhone erfahren möchtest, empfehlen wir dir unseren Test.

140 GB im 5G-Netz: Das bietet der Tarif & die Kosten im Überblick

Werfen wir außerdem noch einen Blick auf den Tarif, der hier dabei ist. O 2 Mobile L Boost nennt sich der Tarif mit 140 GB Datenpaket im 5G-Netz. Hiermit surfst und streamst du mit bis zu 300 MBit/s und bekommst sogar jedes Jahr mehr Datenvolumen dazu. 10 GB im Monat mehr stehen dir jedes weitere Vertragsjahr zur Verfügung. Darüber hinaus ist hier eine Allnet-Flat für Telefonate und SMS enthalten und EU-Roaming ist ebenfalls inklusive. Außerdem cool: Dank der Connect Option kannst du das Datenvolumen sogar auf bis zu zehn Geräten gleichzeitig nutzen. So lässt es sich etwa mit der Familie teilen oder auch auf deinem Tablet beziehungsweise Notebook nutzen.

Für das Bundle aus iPhone und Tarif zahlst du momentan 44,99 Euro pro Monat, wenn du dein Altgerät einschickst. Eigentlich werden im Bundle einmalig 181 Euro fürs iPhone fällig – mit dem jeweiligen Gegenwert deines alten Geräts drückst du aber den Einmalpreis und bekommst je nachdem sogar noch etwas Geld wieder. Einen Anschlusspreis musst du hier übrigens nicht zahlen. Die Mindestlaufzeit beträgt 36 Monate.