Hier sparst du rund 600 Euro: Apple-Bundle mit iPhone 14 Pro Max und Watch Ultra

Mit dem aktuellen Aktions-Bundle von O₂ kommen Fans von Apple voll auf ihre Kosten. Denn in diesem Deal bekommst du das Beste vom Besten des kalifornischen Herstellers. Hier steckt das iPhone 14 Pro Max mit einer Apple Watch 8 Ultra zu einem top Preis mit drin – mit einem noch relativ neuen 50-GB-Tarif, der mit der Zeit wächst.

Bundle zum Tarif-Launch: So gut ist das Paket aus iPhone 14 Pro Max und Watch Ultra mit Tarif

Geschnürt wird das Bundle rund um den kürzlich neu vorgestellten Tarif O₂ Mobile M Boost. Der bietet dir neuerdings 50 GB Datenvolumen im Monat und nach jedem Vertragsjahr weitere 5 GB pro Monat. Dazu surfst du mit bis zu 300 Mbit/s im 5G-Netz und hast eine Allnet-Flat für Telefonate und SMS sowie EU-Roaming inklusive.

Neben dem Tarif bekommst du in dem Aktions-Bundle zwei absolute High-End-Produkte von Apple: Das iPhone 14 Pro Max und die Apple Watch Ultra. Dafür veranschlagt der Mobilfunk-Anbieter 75,99 Euro pro Monat (bei 36 Monaten Laufzeit) sowie eine einmalige Anzahlung in Höhe von 13 Euro (plus 4,99 Euro Versandkosten). Den Anschlusspreis bekommst du geschenkt. Dadurch entstehen für dich über die Gesamtlaufzeit Kosten von rund 2.755 Euro. Zum Vergleich: Die Tarifkosten würden normalerweise bereits etwa 1.367 Euro betragen, das iPhone mindestens 1.105 Euro und die Watch Ultra rund 870 Euro. Addiert man die einzelnen Preise, kommt man auf eine Summe von 3.342 Euro. Im Bundle sparst du somit knapp 600 Euro!

Aus O₂ Free wird O₂ Mobile: Das ist neu

Nun zu den Tarifen – denn bei O₂ gab es jüngst grundlegende Veränderungen der SIM-only-Tarife. Die O₂ Free Tarife wurden ersetzt durch die neuen Tarife, die auf die Bezeichnung O₂ Mobile hören. Und die Kosten in den verschiedenen Ausführungen S (Boost), M (Boost) und L (Boost) stiegen um jeweils drei Euro pro Monat. Dafür bekommst du aber auch einige Benefits. Zum einen wächst das Start-Datenvolumen der Tarife um bis zu 10 GB. So stehen dir etwa beim O₂ Mobile M (ehemals O₂ Free M) mittlerweile 25 GB statt 20 GB zur Verfügung.

Hinzu kommt: Jeder der SIM-only-Tarife kommt nun mit einem Vorteil, der zuvor nur dem O₂ Grow Tarif vorbehalten war. Denn pro Vertragsjahr steigt das jeweilige Datenvolumen um 1 bis 10 GB je Tarif. Beim O₂ Mobile S (Boost) kommt so jedes Jahr 1 GB monatliches Datenvolumen hinzu, beim O₂ Mobile M (Boost) 5 GB und beim O₂ Mobile L (Boost) sogar 10 GB. Die Kosten bleiben jedoch gleich – somit lohnen sich die Tarife umso mehr, je länger du sie behältst. Außerdem steigt beim Mobile S die Surf-Geschwindigkeit von 225 MBit/s auf bis zu 300 MBit/s.

Als bestehender O₂-Kunde bekommst du dazu aktuell dauerhaft 50 Prozent Rabatt auf die monatliche Grundgebühr, wodurch teils richtig gute Angebote zustande kommen (siehe Tabelle unten). Junge Leute bekommen zudem je nach Tarif einen monatlichen Rabatt in Höhe von 10 bis 15 Euro auf die Grundgebühr.

Die neuen SIMonly-Tarife von O₂ im Überblick

Auch Unlimited-Tarife erhalten Upgrade

Und auch bei den Unlimited-Tarifen von O₂ gab es kürzlich einige Veränderungen. So heißen die Tarife mit unbegrenztem Datenvolumen nun nicht länger O₂ Free Unlimited, sondern O₂ Mobile Unlimited. Außerdem klettert die Surf-Geschwindigkeit beim O₂ Mobile Unlimited Basic auf 3 MBit/s (statt 2 Mbit/s) und beim O₂ Mobile Unlimited Smart auf 15 MBit/s (statt 10 Mbit/s). Dafür steigen aber auch hier die monatlichen Kosten um jeweils drei Euro. Wichtig: Bist du O₂ Bestandskunde, ändert sich an deinen bisherigen Konditionen nichts. Aber auch bei den Unlimited-Tarifen kannst du als O₂-Kunde von Rabatten profitieren – ebenso wenn du unter 29 Jahre alt bist und dir somit den „Junge Leute“-Vorteil zunutze machen kannst. Die genauen Vergünstigungen siehst du unten in der Tabelle.

O₂ neue Unlimited Tarife