Geschenke schon vor Weihnachten: HUAWEI Watch GT 5 (Pro) mit gratis Extras

Liebäugelst du mit einer neuen Smartwatch – entweder als Geschenk für deine Liebsten oder dich selbst? Dann solltest du momentan unbedingt bei HUAWEI vorbeischauen. Mit der HUAWEI Watch GT5 hat der Hersteller nämlich ein Top-Modell auf den Markt gebracht, welches bei uns im Test mit einem präzisen Herzfrequenzsensor, einer hohen GPS-Genauigkeit sowie der langen Akkulaufzeit punkten konnte. Gleiches gilt für die Pro-Variante, die in unserem Testbericht mit 85/100 Punkten eine gute Bewertung ergatterte. Und jetzt sicherst du dir unter anderem diese beiden Smartwatch-Modelle von HUAWEI mit netten Gratis-Extras und auf Wunsch in einer besonderen Weihnachtsedition.

→ Direkt zu HUAWEI

Das zeichnet die HUAWEI Watch GT5 (Pro) aus

Mit der HUAWEI Watch GT 5 (Pro) schnallst du dir auf den ersten Blick eine äußerst stylische Uhr ums Handgelenk. Vor allem die Pro-Variante ist mit ihrem einzigartigen Look bestehend aus Titanium und Keramik ein echter Hingucker. Gleichzeitig schlummert in dem Accessoire aber auch hochwertige wie nützliche Technik. So besticht die Watch GT 5 etwa mit einem exzellenten Sport- und Gesundheitstracking. Highlights sind hier die Funktion für Läufer und Radfahrer. Laufkurse, Trainingspläne sowie die rasche Ortung via GPS machen die Smartwatch zum idealen Begleiter für alle ambitionierten Jogger. Dem optischen Herzfrequenzsensor auf der Rückseite attestierten wir in unserem Test zudem ein Oberklasse-Niveau. Die Pro-Variante erweitert all dies um noch mehr Sportfunktionen, beispielsweise für Golf und Freediving sowie eine Analyse-Funktion für den EKG.

Abgesehen vom Sport punktet die HUAWEI Watch 5 sowohl in der normalen als auch der Pro-Version mit einer guten Akkulaufzeit von bis zu 2 Wochen. Außerdem praktisch: Die Smartwatch ist sowohl mit iOS als auch mit Android-Geräten kompatibel. Smarte Funktionen wie der Bluetooth-Call sowie die Möglichkeit, Nachrichten direkt über die Uhr zu beantworten, runden das exzellente Gesamtpaket ab.

Jetzt zugreifen: Mit Weihnachtseditionen und Gratis-Extra

Technisch wissen die beiden Smartwatches also in jedem Fall zu überzeugen. Und wie steht es um den Preis? Dieser startet bei der HUAWEI Watch GT 5 bei 249 Euro, während die Pro-Variante ab 379 Euro zu haben ist. Egal, für welches Modell du dich entscheidest, HUAWEI packt stets noch die HUAWEI Freebuds 5i sowie eine Garantieverlängerung auf drei Jahre mit dazu.

Insbesondere als Weihnachtsgeschenk lohnen sich außerdem die exklusiven Weihnachtseditionen der HUAWEI Watch GT 5 für 259 Euro. Diese bestechen nicht nur mit einem festlichen Design samt Weihnachtsbaum-Ziffernblatt, sondern werden zusätzlich ebenso mit einem kostenlosen Armband in der passenden Farbe ausgeliefert.

Neben der HUAWEI Watch GT 5 (Pro) stellt der Hersteller auch weitere Smartwatch-Modelle in der Vorweihnachtszeit ins digitale Schaufenster. So gibt’s etwa den Vorgänger, die HUAWEI Watch GT 4, im Angebot. Und auch das Fitnessarmband Fit 3, sowie eine besondere goldene Variante und Weihnachtseditionen dieser, sind einen Blick wert.

→ Zum HUAWEI Store