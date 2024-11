Garmin Venu 2: Fitness-Smartwatch fällt plötzlich gewaltig im Preis

Und erneut taucht bei MediaMarkt ein neuer Tiefstpreis auf – dieses Mal für die Garmin Venu 2. Damit holst du dir den idealen Begleiter für deine Sport-Routine. Die Smartwatch bietet nicht nur Sensoren, die deinen Kalorienverbrauch und deine Geschwindigkeit überwachen, sondern auch Infos zu deinem Stresslevel und deinen Herzfrequenzzonen. Im Rahmen der Black Deals ist die Garmin Venu 2 jetzt erstmals für unter 200 Euro zu haben.

Das bietet dir die Garmin Venu 2

Die Uhr wird als „GPS-Fitness-Smartwatch“ beworben, was bedeutet, dass du hier keine Features wie bei einer Galaxy Watch 7 oder Apple Watch erwarten solltest – was aber auch gar nicht notwendig ist. Garmin bietet mit der Venu 2 nämlich eine Sport-Smartwatch mit einer Fülle an Funktionen für Sportler und alle, die es werden wollen. Von der soliden Verarbeitungsqualität über das helle 1,3-Zoll-AMOLED-Display bis hin zum bequemen Silikonarmband überzeugt die Garmin Venu 2 absolut.

Besonders die zahlreichen Funktionen machen sie zu einem Highlight. Schon beim ersten Start stehen dir über 25 verschiedene Sportmodi zur Verfügung. Die Sensoren messen verschiedene Werte wie deine Erholungszeit, Geschwindigkeit, den Kalorienverbrauch oder den Puls, um nur einige zu nennen. Auch Schlafphasen-Tracking und GPS sind integriert und der Akku hält bis zu elf Tage, wenn du energiesparend unterwegs bist. Wir konnten das Plus-Modell der Fitness-Watch bereits selbst testen und waren ziemlich begeistert.

Preissturz: So günstig war die Uhr noch nie!

Im Angebot bei MediaMarkt ist die Garmin Venu 2 jetzt – aufgrund der laufenden Black Deals Aktion – jetzt schon für nur noch 199 Euro. Dies entspricht einem Rabatt von satten 50 Prozent auf den UVP. Wie stark der Deal wirklich ist, zeigt aber erst der Preisverlauf, denn: günstiger war die Smartwatch bisher noch nie zu haben!

Wenn du dir also eine Smartwatch für den Sport zulegen willst, ohne auf smarte Funktionen zu verzichten, ist dieses Angebot ideal. Beachte aber, dass einige Features wie NFC fehlen und der Deal voraussichtlich nur noch bis zum 8. November gilt.

Amazon hat übrigens bereits mitgezogen und verkauft die Garmin-Watch zum gleichen Preis wie MediaMarkt. Beide Händler liefern versandkostenfrei, sodass du frei entscheiden kannst, wo du zuschlägst.