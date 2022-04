Allnet-Flat mit 6 GB Telekom-LTE für 7,99 Euro: Allround-Tarif-Tipp auch noch nach Ostern gültig

Sind die Crash-Sonderangebote häufig mit dem Kompromiss von nur begrenzten Telefonminuten und wenig Datenvolumen versehen, gibt es in diesem Oster-Angebot nun ein umfängliches Gesamtpaket. Wir zeigen, was in dem Angebot steckt, das auch noch nach den Feiertagen gültig ist.

6 GB Telekom-LTE und Allnet-Flat zum Sparpreis

Für 7,99 Euro monatlich gibt es jetzt einen Allrounder-Tarif mit 6 GB LTE im Telekom-Netz. Hinzu kommt eine Allnet-Flat für Anrufe und SMS und weitere nette Nebeneffekten. Preislich ist da der wegfallende Anschlusspreis zu nennen. Außer den Grundgebühr-Kosten entsteht hier also kein Aufwand.

Das Top-Argument für diesen Tarif ist der Zugang zum Telekom-Netz. Selbst unter dem Kompromiss, dass hier die Geschwindigkeit auf LTE25 gedeckelt ist. EU-Roaming ist obligatorisch mit dabei, dazu bietet der Tarif technische Feinheiten wie Voice-over-LTE und WiFi-Call, was die Telefonqualität erheblich verbessern soll und sogar Funklöcher zu einem kleineren Problem werden lässt.

→ Tarif-Angebot jetzt sichern

Brauchst du den Tarif nicht sofort, möchtest aber von den Oster-Vorteilen profitieren, kannst du das Angebot jetzt buchen, den Vertragsbeginn jedoch auf einen späteren Zeitpunkt verschieben.

Weitere Oster-Deals: 10 GB für 10 Euro, 20 GB für 15 Euro

Neben dem günstigsten Tarif für deutlich unter 10 Euro, gibt es bei Crash zu Ostern und auch noch danach zwei weitere Deals im Telekom-Netz, die mit höherem Datenvolumen ausgestattet sind und im Verhältnis sogar immer günstiger werden. Inklusive allen oben genannten Neben-Features gelten hier die folgenden Parameter:

Die Angebote sind ab sofort gültig. Wann die Tarif-Deals genau enden, ist zum Zeitpunkt noch nicht bekannt. Meist taucht bei diesen Deals aber nach wenigen Tagen ein Countdown auf den Angebote-Seiten auf, der auf das Aktionsende hinweist.