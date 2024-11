Black Week Kracher: Dieser High-End-Beamer ist jetzt 500 Euro günstiger zu haben

Im Winter zieht es die meisten von uns mehr nach drinnen. Was könnte da schöner sein, als ein eigenes Heimkino im Wohn- oder Schlafzimmer? Den Traum erfüllst du dir nun mit einem hochwertigen Beamer von Dangbei. Alles, was du zu diesem und weiteren Projektor-Deals rund um den Black Friday wissen musst, erfährst du hier.

Bis zu 200 Zoll Projektionsfläche und 4K: Das bietet der Premium-Beamer

Bist du auf der Suche nach einem High-End-Beamer für dein Wohnzimmer, solltest du dir einmal den Dangbei DBOX02 (Mars Pro 2) 4K-Beamer ansehen. Dieser kann 4K-Bilder erzeugen und eine Leinwand mit einer erstaunlichen Größe von bis zu 200 Zoll ausfüllen. Du holst dir hiermit also wirklich ein eigenes Kino nach Hause. Hast du nicht so viel Platz, kannst du aber auch auf bis zu 60 Zoll Projektionsfläche heruntergehen. Und dank der Helligkeit von 2.450 ISO-Lumen lassen sich hierüber sogar in der Dämmerung oder bei Tageslicht Filme und Serien streamen.

Zwei 12 W-Lautsprecher liefern zudem einen tollen Klang zu Hause. Darüber hinaus sorgen KI-Funktionen dafür, dass das Bild schnell optimal ausgerichtet ist. Google TV ist bereits mit integriert und ermöglicht es, dass Netflix und Co. direkt auf dem Beamer installiert werden können – du benötigst also kein zusätzliches Gerät. Außerdem von Vorteil: Dank Lasertechnologie verbraucht der Projektor nur rund die Hälfte an Energie im Vergleich zu herkömmlichen Projektoren. Der Dangbei DBOX02 (Mars Pro 2) ist ebenfalls perfekt für Haushalte mit Kindern geeignet. Läuft dein Kind nämlich vor die Projektionsfläche, wird das Licht von selbst gedimmt, damit die Augen keinen Schaden nehmen. Momentan ist der Beamer 500 Euro günstiger und kostet so nur noch 1.399 statt 1.899 Euro. Obendrein kannst du gerade beim Kauf noch einen Neigungsständer zum halben Preis dazu erwerben.

Dieser handliche Projektor passt in jeden Rucksack

Ist dir der Beamer trotz Rabatt noch zu teuer, könnte sich auch ein Blick auf den Dangbei Atom lohnen. Dieser kompakte Projektor ist kaum größer als ein Buch, wiegt nur 1,28 kg und liefert beeindruckende Bilder mit bis zu 4,5 Meter Diagonale. Mit 1.200 Lumen Helligkeit und Full-HD-Auflösung bietet er zudem immer noch eine starke Leistung. Schließt man ein 4K-Gerät via HDMI an, kann er Inhalte sogar in 4K projizieren. Apps wie Netflix oder YouTube lassen sich auch hier direkt auf dem Gerät nutzen.

Dank HDR10 und HLG sieht das Bild noch besser aus und KI passt das Bild hierbei ebenfalls automatisch an und korrigiert Verzerrungen und Co. Die langlebige Laserlichtquelle hält zudem bis zu 20 Jahre und macht den Beamer besonders langlebig. Aktuell kostet er im Black Week Angebot 699 statt 999 Euro – eine Tragetasche gibt es gratis dazu.

Günstiger Projektor von Dangbei für deutlich unter 300 Euro

Falls dir die zuvor genannten Beamer zu kostspielig sind, bietet Dangbei auch noch eine preiswertere Alternative an. Der Dangbei N2 hat beliebte Streamingdienste ebenfalls bereits integriert und projiziert Full-HD-Bilder mit einer Größe von bis zu 120 Zoll an die Wand. Mit einer Helligkeit von 400 Lumen eignet er sich jedoch vor allem für den Einsatz in dunklen Räumen oder bei Nacht. Der aktuelle Preis: 269 Euro statt 439 Euro – das entspricht einer Ersparnis von 170 Euro. Weitere reduzierte Dangbei-Modelle rund um den Black Friday findest du auf der Dangbei-Shopseite bei Amazon.