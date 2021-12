Bestpreis-Alarm: Robustes E-Bike zum Schnäppchenpreis bei Lidl

Wahlweise in Schwarz-Blau oder in Schwarz-Weiß kannst du dir ab sofort im Onlineshop von Lidl ein neues E-Bike-Schnäppchen sichern. Das auch im Prospekt für die kommende Kalenderwoche (6. bis 11. Dezember 2021) beworbene Angebot verspricht eine Ersparnis von satten 53 Prozent. Aber was kann das E-Bike MTB Z801 650B des Nürnberger Herstellers Zündapp überhaupt?

Günstiges E-MTB bei Lidl kaufen

Der Name ist natürlich Programm: Es handelt sich nicht um ein klassisches City- oder Trekking-Rad, sondern um ein Mountainbike für Einsteiger mit elektrischer Trittunterstützung. Ausgestattet mit 27,5 Zoll großen Reifen und einer Rahmenhöhe von 48 Zentimetern soll es primär eine sportliche Zielgruppe ansprechen. Der Hersteller empfiehlt das Rad für Personen ab 15 Jahren, die zwischen 1,70 und 1,90 Meter groß sind. Wie bei allen klassischen Mountainbikes ist das Fahrrad nicht für den Straßenverkehr zugelassen, weil unter anderem die dafür notwendigen Lichter an der Vorder- und Rückseite fehlen.

Der Motor für die Trittunterstützung wurde per Radnabenmotor am Hinterrad verbaut. Die Leistung des Aggregats liegt bei 250 Watt, kommt aber maximal bis zu einer Geschwindigkeit von 25 km/h zum Einsatz. Die Reichweite liegt je nach Zuladung, Fahrweise und Umweltbedingungen zwischen 45 und 75 Kilometern. Zündapp gibt auf seiner Homepage sogar eine maximale Reichweite von 125 Kilometern an. Über eine Anfahrhilfe verfügt das Rad nicht, die Wiederaufladung des Akkus (418 Wh) dauert nach Herstellerangaben etwa fünf Stunden.

Zur weiteren Ausstattung des E-Hardtail-MTB gehören eine eher maue 7-Gang-Schaltung von Shimano, mechanische Scheibenbremsen vorne und hinten, ein Aluminiumrahmen und eine Gabelfederung vorne. Auch eine Klingel, Reflektoren und ein Seitenständer sind bereits ab Werk montiert. Das Gewicht des Rades wird mit 22,7 Kilogramm angegeben, das zulässige Gesamtgewicht mit 120 Kilogramm.

Empfohlener redaktioneller Inhalt Dieser externe Inhalt von YouTube ergänzt den Artikel. Du hast die Wahl, ob du diesen Inhalt laden möchtest. Externer Inhalt

Was kostet das E-Bike Zündapp Z801 650B?

Wie eingangs erwähnt: Lidl gibt in seinem Onlineshop eine Ersparnis in Höhe von 53 Prozent an. Denn statt des unverbindlichen Verkaufspreises in Höhe von 2.099 Euro kostet das E-Bike beim Lebensmitteldiscounter nur 979 Euro. Ein guter Preis? Schaut man sich den direkten Preisvergleich an, absolut! Denn Lidl bietet das Zündapp Z801 650B aktuell zum Bestpreis an. Andere Onlineshops verlangen für das E-MTB aktuell mindestens 999 Euro. Zur Wahrheit gehört aber auch: Im Oktober war es kurz nach seiner Markteinführung im Onlineshop von Globus auch schon für 899 Euro erhältlich.

Lidl gewährt nach eigenen Angaben ein 90-tägiges Rücksenderecht, verweist aber auch darauf, dass das freiwillige Rücksenderecht (76 Tage nach Ablauf des gesetzlichen Widerrufsrechts) nur dann gültig ist, wenn das E-Bike maximal 30 Kilometer gefahren wurde. Eine Lieferung erfolgt per Spedition an jede deutsche Adresse; Inseln ausgenommen. Neben der Standardpauschale von 4,95 Euro kommt noch ein Speditionszuschlag in Höhe von 9,95 Euro hinzu. Die Gesamtkosten für das E-MTB erhöhen sich dadurch auf 993,90 Euro.

In Summe ist das E-Bike für Einsteiger ein gutes Angebot. Wohlgemerkt: für Einsteiger. Denn die Ausstattung des Rades ist trotz der verbauten Scheibenbremsen eher überschaubar. Nur sieben Gänge an einer Schaltung aus dem Einsteiger-Segment und ein eher schwacher Motor lassen das Maß an Begeisterung eher überschaubar ausfallen. Das Preis-Leistungs-Verhältnis ist gemessen an dem von Lidl aufgerufenen Preis aber gut. Unter dem einen oder anderen Weihnachtsbaum dürfte das Fahrrad deswegen durchaus seinen Platz finden.

Jetzt weiterlesen E-Bike kaufen: Diese Tipps und Tricks musst du kennen