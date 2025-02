Ende vergangenen Jahres brachte Samsung mit dem Galaxy A16 ein neues Modell der beliebten A-Reihe auf den Markt. Hierbei handelt es sich stets um echte Preis-Leistungs-Tipps des Herstellers, die im Vergleich mit Modellen wie dem S24 oder S25 zwar technisch nicht mithalten können, dir aber trotzdem hochwertige sowie absolut alltagstaugliche Technik liefern. Und das zu einem deutlich niedrigeren Preis. All das trifft auch auf das Galaxy A16 zu – und jetzt gibt’s das Samsung-Handy bei Aldi im Angebot schon für nur 149 Euro.

Samsung Galaxy A16 – Das wird dir hier geboten

Das Samsung Galaxy A16 mit 128 GB Speicher ist eine gute Wahl für jeden, der ein preiswertes Marken-Smartphone mit guter Technik und ohne Schnickschnack sucht. So weiß etwa das große 6,7-Zoll-Display mit einer tollen Auflösung und einer variablen Bildwiederholrate vollends zu überzeugen. Gleichzeitig kann sich ebenso die lange Akkulaufzeit sehen lassen und dich locker durch den Tag bringen. Der Akku zählte in unserem Test der 5G-Variante daher auch zu den absoluten Highlights. Hier lobten wir unter anderem auch das lange Update-Versprechen (sechs Jahre), die IP54-Zertifizierung sowie den per microSD-Karte erweiterbaren Speicher.

Aldi verkauft Samsung-Handy zum kleinen Preis

Den ohnehin bereits fairen UVP von 199 Euro senkt Aldi jetzt um immerhin 25 Prozent. Dadurch stehen für das Galaxy A16 LTE mit 128 GB jetzt nur noch 149 Euro (plus 5,95 Euro Versandkosten) auf der Rechnung. Ein Top-Preis, der im Netz von anderen Händlern aber durchaus um wenige Euro unterboten wird (siehe Preisvergleich).

Dennoch kann sich der Kauf bei Aldi lohnen: Der Discounter schenkt dir zum Samsung-Handy nämlich noch ein Aldi Talk Starter-Set mit 10 Euro Guthaben. Du bekommst also völlig kostenlos eine passende SIM-Karte mitgeliefert, über die du auf Wunsch direkt lossurfen oder telefonieren kannst. Für die 10 Euro Startguthaben kannst du beispielsweise für vier Wochen das Kombi-Paket S mit 15 GB 5G-Datenvolumen buchen (mehr Infos zu Aldi-Talk). Du bist aber natürlich nicht gezwungen, Aldi Talk zu verwenden, und kannst ganz normal deine aktuelle SIM-Karte samt Tarif mit dem Galaxy A16 verwenden.

Dir ist 5G wichtig? Kein Problem – auch hier gibt’s Angebote

Eine wichtige Info vor dem Kauf: Wie bereits erwähnt, bekommst du bei Aldi das LTE-Modell des Samsung-Handys im Angebot. Du kannst hiermit also nicht auf das 5G-Netz zugreifen. Wer einen 5G-Tarif hat, nutzt mit dem Galaxy A16 dann einfach das 4G/LTE-Netz seines Providers.

Falls dir die Verbindung via 5G wichtig ist, gibt’s selbstverständlich auch das Samsung Galaxy A16 5G derzeit im Netz günstiger. Den besten Preis liefert hier aktuell der Händler Coolblue für 172 Euro.

