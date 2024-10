Aldi: Neuer Notebook-Kracher jetzt verfügbar

Im Onlineshop von Aldi kannst du ab sofort ein neues Laptop-Schnäppchen ergattern. Denn neu verfügbar ist dort jetzt ein HP-Notebook, das sich insbesondere für Menschen eignet, die keine hohen Ansprüche an ihren Computer stellen. Der HP Laptop 255 G10 eignet sich zum Beispiel für Pendler, die im Zug mobil arbeiten möchten. Der Computer ist aber auch für die Schule oder Uni eine gute Wahl, wenn es primär darum geht, einfachere Aufgaben mit der Hardware zu erledigen.

Aldi: HP-Notebook zum Sonderpreis im Angebot

Der Laptop bietet ein 15,6 Zoll großes Display, das eine Auflösung von 1.920 x 1.080 Pixeln bietet; also maximal in Full-HD-Qualität auflöst. Dazu gesellt sich eine Tastatur in voller Größe. Sie ist also auch mit einem Nummernblock ausgestattet, was unter anderem für Excel-Fans eine gute Nachricht ist. Im Inneren verrichtet ein AMD Ryzen 5 7520U Prozessor seine Arbeit. Der Vierkernprozessor bietet eine Taktrate von bis zu 4,3 GHz und wird von 8 GB RAM flankiert. Dazu gesellen sich 512 GB SSD-Speicher.

Zur weiteren Ausstattung des Rechners gehören eine HD-Webcam (720p), Wi-Fi 6 und Bluetooth 5.3 Auch auf zwei Lautsprecher musst du nicht verzichten. Zudem stehen drei USB-Anschlüsse und ein HDMI-Port zur Verfügung. Als Betriebssystem ist auf dem 1,6 Kilogramm leichten Rechner Windows 11 Home vorinstalliert.

Das HP Laptop 255 G10 ist jetzt bei Aldi besonders günstig zu haben.

Normalerweise steht der HP Laptop 255 G10 im Fachhandel zu einem unverbindlichen Verkaufspreis (UVP) in Höhe von 449 Euro zur Verfügung. Aldi bietet den Rechner ab sofort aber deutlich reduziert zu einem Preis von nur 399 Euro an. Einmalig kommen 5,95 Euro für den Versand hinzu. Auf Wunsch kannst du den Rechner auch in drei zinsfreien Raten in Höhe von je knapp 135 Euro über den Zahlungsdienstleister Klarna bezahlen.

Cashback? Möglich!

Möglicherweise kannst du zudem von bis zu 50 Euro Cashback-Bonus über HP profitieren. Da uns die genaue Produktnummer des Aldi-Notebooks nicht vorliegt, müsstest du das nach einem Kauf aber selbst prüfen. Und noch ein Tipp: Das praktisch baugleiche Modell HP 255 G10 853S8ES gibt es derzeit bei notebooksbilliger.de schon für 389 Euro zuzüglich 7,99 Euro Lieferkosten zu kaufen.

