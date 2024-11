Aldi: Drei ultimative Handy-Schnäppchen gestartet

Dass es bei Aldi immer mal wieder Smartphones zu Sonderpreisen zu kaufen gibt, ist längst keine Besonderheit mehr. Dass aber gleich drei Einsteiger-Handys auf einen Schlag zu Spitzenpreisen verkauft werden, das ist neu. Und es ist ein unweigerliches Zeichen dafür, dass Aldi vom immer größer werdenden Black-Week-Shopping-Boom profitieren möchte. Und genau deswegen bietet der Lebensmittel-Discounter jetzt neben dem Motorola Moto E22 auch das Samsung Galaxy A04s und das Samsung Galaxy A14 LTE zu Top-Preisen an.

Aldi: Discount-Smartphones von Motorola und Samsung im Angebot

Am günstigsten bist du dabei, wenn du dich für das Motorola Moto E22 entscheidest. Für 79,99 Euro kannst du dir dieses Smartphone kaufen, das mit einem 6,5 Zoll großen Display (720 x 1.600 Pixel) im 20:9-Format ausgestattet ist. Für den Antrieb sorgt ein MediaTek-Prozessor (Helio G37), dem 3 GB Arbeitsspeicher (RAM) zur Seite stehen. Auf der Rückseite sind zwei Kameras zu finden (16 + 2 Megapixel) und als Betriebssystem ist Android 12 vorinstalliert. Der größte Schwachpunkt: Es stehen nur 32 GB Speicherplatz für Fotos und andere persönliche Daten zur Verfügung. Ein Problem ist das aber nicht wirklich, weil du den Speicher per optionaler microSD-Karte um bis zu 1 TB erweitern kannst.

Etwas teurer ist das Samsung Galaxy A04s, das ebenfalls 32 GB erweiterbaren Speicher und 3 GB RAM bietet. Es kostet 99,99 Euro und ist wie das Motorola-Smartphone mit einem 6,5 Zoll großen Bildschirm (720 x 1.600 Pixel) ausgestattet. Allerdings kannst du bei diesem Handy auf der Rückseite drei Kameras nutzen (50 + 2 + 2 Megapixel) und auch der Akku ist bei diesem Smartphone etwas größer: 5.000 statt 4.020 mAh. Als Prozessor ist der Samsung Exynos 850 verbaut, als Betriebssystem auch hier Android 12 vorinstalliert.

Die beste Ausstattung bietet für 119 Euro aber das Samsung Galaxy A14 LTE. Hier kannst du dich nämlich nicht nur auf 64 GB (erweiterbaren) Speicher freuen. Sondern auch auf ein höher auflösendes Display (6,6 Zoll, 1.080 x 2.408 Pixel) sowie ein besseres Triple-Kamera-Setup (50 + 5 + 2 Megapixel). Als Prozessor ist der MediaTek Gelio G80 verbaut, hinzu kommen 4 GB RAM und ein 5.000-mAh-Akku. Und: Als Betriebssystem ist sogar Android 13 nutzbar.

SIM-Karte für Aldi Talk grundsätzlich inklusive

In allen Fällen ist übrigens eine SIM-Karte für den Prepaid-Tarif von Aldi Talk im Lieferumfang inklusive. Du kannst die Smartphones aber auch mit jeder anderen SIM-Karte im Nano-Format des von dir bevorzugten Providers nutzen. Einmalig musst du noch 5,95 Euro an Versandkosten einkalkulieren. Bei Bedarf sind die Handys über den Zahlungsdienstleister Klarna auch in drei zinsfreien Raten abzubezahlen.

Solltest du aktuell auf der Suche nach einem besonders preiswerten Smartphone sein, empfehlen wir dir aber auch einen Blick auf unsere aktuellen Bestenlisten zu werfen. Wir haben nämlich nicht nur die besten Handys für unter 100 Euro für dich herausgesucht, sondern auch die besten Smartphones für unter 200 Euro. Und wenn du etwas mehr Geld auf der hohen Kannte liegen hast, könnten die besten Handys unter 300 Euro interessant für dich sein.

Die besten BlackWeek-Schnäppchen per E-Mail

Hast du dich schon immer gefragt, woher der Black Friday eigentlich kommt oder welche Schnäppchen-Events es sonst noch so im Jahr gibt? Oder suchst du vielleicht eher Hilfe, um in den kommenden Tagen auch wirklich nur bei guten Angeboten zuzuschlagen? Dann kommt unser kostenloser Black Friday Schnäppchen-Guide wie gerufen für dich! Hier bekommst du nämlich nicht nur reichlich Trivia rund um den Black Friday, sondern auch sonst viele nützliche Tipps zum Online-Shopping. Mit unserem Guide machst du garantiert keinen Fehlkauf am Black Friday!

Und das Beste: Der Schnäppchen-Guide ist komplett kostenlos und kann ganz einfach auf dieser Seite bestellt werden. Melde dich einfach mit deiner E-Mail-Adresse für unseren Deal-Newsletter an und schon landet der Guide in deinem digitalen Postfach. Doppelt cool: Künftig informieren wir dich dann auch einmal die Woche über die aktuellen Top-Deals im Netz – dir geht also kein Schnäppchen mehr durch die Lappen.

Jetzt weiterlesen Bis zu 50 Prozent mehr: Aldi Talk erhöht Datenvolumen